習近平金磚峰會之際廣見非洲領導人

金磚峰會/中國/非洲/習近平

中國駐南非大使周五表示，中國國家主席習近平將於下周金磚國家峰會期間會見非洲國家元首，以“推動新時代中非合作”。

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據中國駐南非大使陳曉東在通報中表示，與非洲領導人見面會議將於下周四晚些時候舉行，這是為期三天的峰會的最後一天。這一天被用來舉辦涉及 70 多個金磚國家“朋友”的活動，金磚國家包括巴西、俄羅斯、印度、中國和南非。

下周二，習近平將在比勒陀利亞對南非總統拉馬福薩進行國事訪問，隨後前往約翰內斯堡參加峰會，這將是他自 2013 年就任中國國家主席以來第五次訪問南非。

中國與非洲領導人的互動在上個月在聖彼得堡舉行的俄羅斯-非洲峰會之後展開，俄羅斯總統普京在峰會上會見了受邀出席的 54 個非洲國家中的 17 位非洲國家元首。

中國大使表示，習近平同非洲領導人將共同規畫非洲就業、改善民生合作藍圖。這些舉措符合非洲經濟轉型升級的需要。

路透社說，塞內加爾總統麥基·薩勒、中非合作論壇現任主席國、非盟主席、科摩羅總統阿紮利·阿蘇馬尼以及非洲八個區域經濟共同體代表將出席。

目前尚不清楚有多少國家元首將出席8月22日至24日舉行的金磚國家峰會，但南非官員表示已邀請70多名國家元首。

儘管中國一直在積極推動該組織的擴張，但金磚集團成員在新成員國的標準上存在分歧。

據波士頓大學稱，2000年至2020年間，中國貸款機構（主要是國有銀行）同意向非洲國家提供1600億美元貸款，中國企業也在非洲大陸的採礦業上進行了大量投資。

消息說，2013年，習近平發起“一帶一路”倡議，為發展中國家的基礎設施建設提供資金支持後，貸款承諾猛增，但隨後從2016年284億美元的峰值大幅下降至2020年的19億美元。