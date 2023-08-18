蘋果今慶打進中國30年 眼下尋思退場

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中國北京的蘋果粉絲今天周五慶祝了這家美國巨頭躋進中國市場的 30 周年慶典。雖然蘋果邁入在中國發展第四個十年，但卻在打算從中國撤出部分生產。

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蘋果這家加利福尼亞公司在中國首都舉辦了一系列活動，慶祝他們在這個重要市場長期存在着。在三里屯時尚購物區的蘋果專賣店裡，愛好者們觀看了多部完全使用蘋果產品拍攝和剪輯的短片。

據法新社說，自 1993 年進入中國以來，這家美國巨頭已成為中國智能手機、電腦、平板電腦和消費電子產品的主要供應商。

然而，在嚴格的新冠病毒疫情清零衛生政策實施了大量檢疫和關閉措施的背景下，去年由於工廠減產，蘋果銷售額受到了打擊。

美國對高科技零部件向中國出口管制也威脅着該公司的供應鏈。

但蘋果公司及其產品在中國的受歡迎程度依然不減。

今年 3 月，蘋果公司首席執行官蒂姆-庫克訪問北京。他說，他的公司與中國有着 "共生 "關係。

庫克周五在一份聲明中說：30 年來，我們一直以服務於這個國家的人民為榮。”他還說，“我們將繼續發揮自己的作用，改善中國客戶的生活，幫助他們充分發揮潛力，盡最大努力讓世界變得更加美好。”