中菲圍繞南海一艘擱淺船的對峙升溫：動用水炮加激光

中國/菲律賓/南海

一艘銹跡斑斑的二戰時期船隻停在南中國海(South China Sea, 中國稱南海)一個水滴形的島礁上，它已成為美國盟友菲律賓與中國之間新一輪緊張局勢的焦點。美國已重申，對菲律賓船隻的“武裝襲擊”將觸發兩國共同防禦條約中的承諾。

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據華爾街日報今天報道稱，擱淺的馬德雷山號仍是菲律賓海軍的一艘在役艦艇，並駐紮着海軍陸戰隊員。菲律賓25年前讓這艘船擱淺，以宣誓對第二托馬斯礁(Second Thomas Shoal, 中國稱仁愛礁)的主權。菲律賓在該船上駐紮了一支海軍陸戰隊小分隊。

中國也聲稱擁有該島礁主權，並認為這艘船的擱淺是非法的。中國對南中國海一大部分爭議海域都宣稱擁有主權。近年來，中國的海岸警衛隊和漁業民兵在該島礁周圍建立了強大的存在，跟蹤和干擾為這艘名為馬德雷山號(Sierra Madre)的破舊船隻提供補給的船。

現在，爭端愈演愈烈。8月5日，一艘中國海警船向一個補給船隊發射水炮，迫使兩艘補給船中的一艘掉頭放棄任務。馬尼拉方面表示，該補給船隊是為了給目前在馬德雷山號上的九名海軍陸戰隊員運送食物、水、燃料和其它補給品，並承諾不久將再次嘗試運送。

任何意外或小規模衝突都可能升級為衝突，並可能把美國牽涉其中。8月5日的這一事件發生後，美國國務院重申，對菲律賓船隻的“武裝襲擊”將觸發兩國共同防禦條約中的承諾。

中國政府稱菲律賓正在維修和加固馬德雷山號以永久佔領該島礁，中國政府反對任何此類活動。菲律賓官員說，他們有權維護和維修該艦，並表示，該艦仍是一艘在役的海軍艦艇，是現役部隊持續輪崗的一處永久駐地。

在中國外交部上周聲稱馬尼拉過去曾承諾將馬德雷山號從島礁上移走時，菲律賓總統小費迪南德-馬科斯(Ferdinand Marcos Jr.)說他並不知道此事。他表示：“再說了，如果確實存在這樣一份協議，我現在就會廢除該協議。”

華爾街日報稱，該島礁的命運對南中國海其他海域也有影響，中國政府在南中國海的主權主張與另外六國政府的主張重疊。2016年，海牙常設仲裁法院(Permanent Court of Arbitration)做出了一項具有里程碑意義的裁決，認為中國的主張沒有根據。

中國拒絕接受這一裁決。

該報道原文鏈接：https://cn.wsj.com/articles/%E6%B0%B4%E7%82%AE%E5%8A%A0%E6%BF%80%E5%85%89-%E4%B8%AD%E8%8F%B2%E5%9B%B4%E7%BB%95%E5%8D%97%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E6%B5%B7%E4%B8%80%E8%89%98%E6%90%81%E6%B5%85%E8%88%B9%E7%9A%84%E5%AF%B9%E5%B3%99%E5%8D%87%E6%B8%A9-9ba9021