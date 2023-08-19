日經引述中國觀察家：習近平的官員將勉為其難重振經濟

中國/經濟

日本經濟新聞亞洲刊今天引述中國觀察家林和立警告說，中國經濟不太可能很快復蘇，因為中國國家主席習近平的核心圈子大多是官僚，而不是擁有重振疲軟增長知識的技術官僚。

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華盛頓智庫詹姆斯敦基金會高級研究員林和立對《日經亞洲》表示：“習近平和他最親密的顧問對經濟了解不多。” “十月二十大黨代會之後……習近平提拔的大多數人都不是技術官僚。”“他們對國際貿易、國際金融等知之甚少。他們大多是專門從事意識形態……宣傳的黨內官員。他們中的大多數人不會說英語”。

林和立發表此番言論之際，中國房地產業危機加劇，經濟放緩加劇，經濟數據疲軟，其中7月份出口同比下降14.5%，這是自2020年2月疫情爆發以來的最大幅度萎縮。

本周，中國突然停止發布飆升的青年失業率數據，此前6月份16至24歲人群的失業率達到創紀錄的21.3%，這對於一心維護社會穩定的執政黨共產黨來說是一個令人不安的統計數據。

該報道稱，習近平十月份任命的新高級顧問標誌着與上一屆政府的不同，前一屆政府由受過良好教育、精通國際金融和外國公司運作方式的技術官僚組成。據林和立稱，“這些技術官僚中的大多數英語說得很好。他們了解西方經濟的運作方式，並且與美國官員以及高盛等美國公司的負責人有着相當良好的關係。”

據林和立表示，其中，中國人民銀行前行長易綱是能幹的“最佳典範”。這位前央行行長此前曾就讀於北京大學，隨後在伊利諾伊大學獲得經濟學博士學位。易綱被國際投資者廣泛視為一位實現中國貨幣政策現代化的自由派技術官僚。

相比之下，上個月任命的易綱的繼任者潘功勝還沒有表現出他是一位有能力、有新想法的央行行長。他必須向何立峰負責，然後向習近平負責。何立峰是一名黨內官員，與他的前任劉鶴相比相形見絀，劉鶴了解中國的情況。與西方經濟。”

中國經濟也因與華盛頓醞釀中的貿易戰而受到損害，據林和立表示，這是由於習近平在縮小與美國的軍事和經濟差距之前“擾亂”美國。

觸發點出現在2015年，當時習近平政府發布了一份題為“中國製造2025”的文件，概述了自給自足，其中預測中國將在10年內在信息技術、生物技術、綠色技術和電動汽車等關鍵領域超越美國。

該報道原文鏈接：https://asia.nikkei.com/Editor-s-Picks/Interview/Xi-s-apparatchiks-will-struggle-to-revive-economy-China-watcher