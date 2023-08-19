美媒：中國房地產市場大而不能倒 但政府會救嗎？

中國/房地產

中國龐大的經濟已經擺脫了三年的“清零”政策，但並沒有像國內外許多人所希望的那樣轟鳴，而是伴隨着嗚咽。華盛頓郵報引述分析人士表示，今年經濟有望實現政府設定的5%的增長目標，但這與十年前的8%相去甚遠。中國房地產業的危機已醞釀多年。

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現在，出口、投資、工廠產出和零售銷售均已放緩。消費者支出如此疲軟，以至於在世界許多其他地區都在努力應對生活成本危機的同時，中國的物價卻在下降。失業數字如此糟糕，以至於政府乾脆停止報告青年失業率。占經濟活動約四分之一和家庭財富三分之二的房地產行業正處於危機之中。

周四，恆大集團在紐約申請破產保護。恆大集團是中國最大的房地產開發商之一，直到 2021 年倒閉，這場危機的嚴重程度就已昭然若揭。就在幾天前，中國最大的私人房地產開發商之一碧桂園透露其欠債超過2000億美元，處於違約邊緣。其他數十名開發商已無法支付賬單。

然而，北京當局似乎不願回應國內外要求採取大膽、果斷行動提振房地產市場的呼聲，並避免全球經濟受到蔓延。

中國強大的領導人習近平在二月份發表的，日前才對外公布的一個講話中表示，“我們必須保持歷史性耐心，堅持穩中求進”。

中國政府已採取一些小措施來提振需求，比如下調關鍵利率，讓更多人更容易購房，但北京方面迄今尚未採取大規模行動。在全球第二大經濟體需要支出來避免經濟放緩之際，市場信心仍然破碎，消費者本已很低的信心進一步受到打擊。

儘管碧桂園的違約不會像恆大在 2021 年倒閉那樣對系統造成那麼大的衝擊，但時機更糟糕，因為經濟已經疲軟得多。

房屋銷售的持續下降將給資金短缺的地方政府帶來災難，地方政府依靠向房地產開發商拍賣土地來獲取收入，並持有 9 萬億美元的債務。

經過三年的新冠病毒大流行支出和收入減少，再加上數十年的巨額貸款用於建設融資，一些城市和省份已經處於違約邊緣。

如果地方政府無法償還債務，危機蔓延的範圍可能會更廣。

該報引述美國總統拜登上周表示，失業率高、增長放緩的中國經濟是一顆“定時炸彈”。拜登稱，“他們遇到了一些問題。這不好，因為當壞人遇到問題時，他們就會做壞事。”