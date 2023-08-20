一資深記者見證：“我目睹了秦剛的崛起，卻沒想到他的突然隕落”

中國/秦剛

特瑞爾·約·瓊斯自 1981 年起擔任記者，在中國、日本和法國工作了 18 年。他在克萊蒙特麥肯納學院教授國際新聞學。他在POLITICO發表文章，稱一位原中國“戰狼”外交官失蹤了。我目睹了秦剛的崛起，卻沒想到他的突然隕落。“

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據特瑞爾·約·瓊斯Terril Yue Jones稱， 直到最近，秦剛還是中國最著名的美國專家和有影響力的政策制定者之一。但在從公眾視野中神秘消失一個月後，他於七月下旬被毫不客氣地解除了外交部長職務。很少有中國官員像秦剛那樣迅速崛起，我三十年前第一次見到他，當時他還是一名低級官員。秦剛曾擔任中國駐美國大使18 個月，一年前，56 歲的他被提升為中國最高外交政策職位之一。

特瑞爾·約·瓊斯說，人們可能會認為秦剛對政權有利。秦剛是一位所謂的“戰狼外交官”，是一群直言不諱的中國外交官之一，他毫不羞於公開尖銳地批評美國，並堅定不移地捍衛中國。“戰狼”術語出現於 2017 年中國廣受歡迎的電影《戰狼 2》之後，該電影講述了一位特種部隊英雄的故事。

特瑞爾·約·瓊斯說，但早在“戰狼”一詞出現之前，秦剛就已經是一名“戰狼”外交官了。作為外交部發言人、外交部副部長以及擔任中國駐華盛頓大使之前，秦剛是一位積極的對美鷹派人士。

北京和華盛頓之間的關係因持續存在的貿易、人權、軍事政策、間諜活動和網絡黑客問題而不斷惡化，特別是在台灣問題上。中國將台灣視為一個叛徒省份，美國向台灣出售大量商品的尖端武器裝備。這是秦剛的職業生涯的背景，他成為制定中國侵略性外交政策的領導人之一。隨着秦剛的突然下台——這對中國領導層來說無疑是一個衝擊——這對秦來說並不是一個好兆頭，中國對美國的意圖也變得更加模糊。

據特瑞爾·約·瓊斯，“三十年前，我第一次見到秦是在蒙特卡洛。當時我是一名駐巴黎的記者，報道國際奧委會大會，該大會旨在選擇 2000 年夏季奧運會的主辦城市。北京是一個強有力的競爭者，儘管國際奧委會投票是在 1993 年 9 月，距離中國軍隊暴力鎮壓北京天安門廣場學生領導的抗議者僅四年後，中國坦克和裝甲運兵車對廣場上手無寸鐵的抗議者施行了這場鎮壓，導致大量流血事件。”

全世界的記憶仍然清晰，北京代表團試圖影響國際奧委會代表的選票是一項艱巨的任務。北京任命陳希同為北京申奧委員會主席兼中國申奧代表團團長，這在政治上顯得有些充耳不聞。陳希同自1983年起擔任北京市市長，也是中國共產黨精英中央委員會的成員。作為市長，他主持實施了戒嚴令，以應對 1989 年大規模抗議，該抗議尋求包括新聞和言論自由在內的民主改革；杜絕腐敗；領導力的透明度，包括要求公布領導者的個人資產；選擇工作和大學的自由；和獲得更高的工資。

特瑞爾·約·瓊斯稱：“在報道了北京的抗議活動和後果後，我對中國將如何向世界展示其申辦奧運會非常感興趣，並在國際奧委會會議召開的蒙特卡洛洛伊斯酒店的套房裡採訪了陳希同。為陳希同分配的翻譯是秦剛。”

“秦剛時任外交部西歐司三秘。五年前，他在北京國際關係學院主修國際政治後加入外交部，並早期被分配到北京合眾社國際社擔任新聞助理。我的問題一半用中文，其餘用英文；秦剛將所有的答案都翻譯成英語，他的英語非常流利。我注意到秦剛是一位細心、善於表達的翻譯。對於這樣一位年輕的幹部，他的口才和自信給我留下了深刻的印象。”

特瑞爾·約·瓊斯說，關於 1989 年中國首都的動亂，我沒有從採訪中獲得太多實質內容。陳希同只說這樣說，“對於那段時期，歷史已經給出了答案。” 對於北京與國際奧委會的合作機會，他似乎很平靜，聽起來就像一位唐代詩人。“即使我們沒有舉辦奧運會，樹木仍然會是綠色的，道路仍然會修建，婦女仍然會生孩子，中國仍然會前進，”他說，秦剛翻譯。“中國的月亮依然明亮。”

當然那一年最終國際奧委會將奧運會主辦權授予了悉尼。

據特瑞爾·約·瓊斯，“然而後來，我在洛伊斯酒店的大廳里遇到了秦剛，我們聊得很開心。秦剛一度勃然大怒，毫不掩飾他對華盛頓試圖孤立中國並阻止其崛起的憤怒。美國國會的一項決議和美國參議員的信件敦促國際奧委會成員因為中國的人權記錄而不要投票給北京。秦剛紅着臉用英語強調地告訴我，他想讓美國成為“我們的地鼠”。對於一個27歲的初級幹部來說，他的語言能力令人敬畏，思想意識也毫不含糊。”

“多年後，當我在 2010 年代擔任北京記者時，秦剛擔任外交部新聞司司長及其直言不諱的最高發言人。他既迷人又好鬥，時而開玩笑地批評外國媒體，時而大力讚揚中國的立場。”

“秦剛於 2021 年 7 月被任命為駐華盛頓特使，經歷了中美關係中的一些艱難時期——美國對 2022 年北京冬奧會的“外交抵制”；關於俄羅斯入侵烏克蘭的分歧；台灣局勢緊張加劇；持續存在的人權問題；半導體戰爭；對新冠病毒的懷疑揮之不去。

據特瑞爾·約·瓊斯，表面上秦剛變得更加外交化。一月份，秦在《華盛頓郵報》發表的一篇告別文章中提到了他擔任大使期間的巔峰時刻。他寫道：“在波士頓和長灘的港口，我看到成堆的集裝箱從中國運來或運往中國，這證明了我們兩國之間經濟高度相互依賴，也提醒人們，脫鉤不符合任何人的利益。” “我也更加相信，美國人和中國人民一樣，心胸寬廣、友善、勤勞。我們兩國人民的未來，乃至整個地球的未來，都取決於健康穩定的中美關係。”

據特瑞爾·約·瓊斯，秦擔任外交部長職務僅七個月，最後一次公開露面是在6月25日，隨後錯過了在亞洲的重要外交會議和對北京的高級訪問。7月25日，他的外交部長職務突然被前任王毅取代，王毅仍擔任中國最高外交官員、中共外事委員會主任。儘管香港和台灣的社交媒體（甚至在中國大陸，在評論被審查機構刪除之前）熱議可能的權力鬥爭、健康問題或婚姻不忠，但政府和共產黨都沒有對秦的下台做出解釋。他對中國非常忠誠，但他是不是太“狼”了？

特瑞爾·約·瓊斯說，“秦剛的崛起速度驚人，甚至於今年三月被任命為國務院成員，其級別高於中國內閣部長，這無疑表明他是中國國家主席習近平精心挑選的重要職業人物。秦剛的過早離職突顯了中國高級官員和領導人的命運是多麼脆弱。看來，即使是最堅定的忠誠者也必須小心行事。”