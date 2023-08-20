中國境內被關押2000名脫北者 韓國說將全數接納

聯合國朝鮮人權狀況特別報告員伊麗莎白·薩爾蒙提供的數字顯示：新冠疫情期間，在中國被逮捕關押的脫北者達2000人，隨着中朝邊境開放，他們很可能被大批遣送回朝鮮。韓國新任統一部長金暎浩日前表示：韓國“將全數接納有意赴韓的脫北者”，並敦促中國政府參與協商。

廣告 繼續瀏覽後續

韓國“朝鮮日報”20日說：封鎖三年多的中朝邊境最近開放了新義州至丹東、茂山至南坪等區域的邊境，中國正在增建部分地區的邊防部隊設施等，為遣送脫北者回國做準備。經中國開放的國境遣返的脫北者很可能被送往朝鮮的政治犯收容所，遭受虐待、拷問等非人待遇。

一直以來，中國政府將脫北者視為非法滯留者，而非難民，進行打擊和關押。但脫北者無疑是為躲避朝鮮政府的政治、經濟打壓而逃出來的難民。《關於難民地位的公約》規定：禁止將難民強制遣送回到可能遭到拷問和迫害的地方。而中國是《關於難民地位的公約》的締約國，強制遣返脫北者的做法，違反了這項國際人權公約。

“朝鮮日報”文章說：文在寅政府為了促成與金正恩的首腦會談，徹底無視朝鮮居民和脫北者的人權。連續4年不參與聯合國朝鮮人權決議案，使得朝鮮人權財團漂泊了整整六年，甚至還立法禁止向朝鮮散發傳單。2019年，給兩名寫下歸順意向書的脫北漁民戴上眼罩，捆上繩索，強制遣送回朝鮮，招致國際社會“反人權措施”的譴責。此後，脫北者人數驟減至此前的20分之1。因為即使逃往韓國，也不知何時會被遣返回國最終喪命。

韓國新任統一部長金暎浩表示：“將全數接納有意赴韓的脫北者”，並敦促中國政府參與協商。政府應更加積極地說服作為聯合國安理會常任理事國兼人權理事會理事國的中國，停止踐踏脫北者人權的遣返行為。此外，還應該與聯合國機構和國際人權團體等謀求多方面的合作。不應錯過9月杭州亞運會這個絕佳時機。