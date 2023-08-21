中國十天兩破涉美間諜案 涉「核心要害單位」80後幹部

中國/間諜罪

中國國家安全部再破獲一宗涉及美國中央情報局（CIA，簡稱中情局）間諜滲透案，該間諜屬於中國「核心要害單位」的38歲部委幹部。這是中國十天後公布的第二宗涉及中情局的間諜案，兩案涉嫌間諜均曾與美方簽署「參諜協議」，不同的是，新案的涉嫌間諜更接受了美方培訓。案件現時在偵辦中，未提有否消除危害。

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國安部今(21日)早在微信公眾號公布，現年38歲的嫌疑間諜犯姓郝，被逮捕時為中國國家部委幹部，他留學日本期間，因辦理赴美簽證事宜與美國駐日本使館官員泰德結識，後者透過請客吃飯丶贈送禮品等方式與郝拉近關係，郝其後在對方邀請下幫忙撰寫論文並收取「稿費」。泰德在當地任期結束前，把同事李軍介紹給郝，雙方繼續保持合作關係。

在郝留學結束前，李軍自揭是中情局人員並進行策反，要求他回到中國後進入「核心要害單位」工作。郝同意，並與美方簽署「參諜協議」，接受美方考核與培訓。

郝回到中國後，按照中情局要求，設法進入中國某個國家部委單位工作，並在境內多次與中情局人員秘密接觸，提供情報並收取報酬。報導指出，中國國家安全機關偵查發現郝某間諜活動後，已依法對其展開審查，全案偵辦中。

翻查資料，中國國安部本月11日曾公布一宗涉嫌間諜案，指一名52歲軍工集團工作人員在意大利留學期間被中情局策反而當間諜，屬於「重要涉密人員」。案件公布時，嫌疑犯已送交檢察機關起訴，當局並聲稱「及時消除危害」。

中美近期不時公布破獲涉及對方的間諜案，在此之前，美國司法部於本月3日公布，兩名現役華裔海軍士兵涉嫌為中國當間諜被捕，指二人涉嫌向中國官員提交艦隻資料丶演習情報以及部分地方的海軍設施的安全細節。