中國為何突然大量吸納離岸人民幣現金

中國人民幣

中國央行今天（8.21）宣布再次降息，但人民幣對美元彙率仍跌0.22%（國際標準時9:25）報7.3005元。在市場認為降息幅度不足以支撐人民幣之際，傳出中國開始大量吸納離岸人民幣現金的消息。

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中國國有銀行通常在離岸外彙市場上充當中國央行的代理人，但它們也可以代表自己進行交易或執行客戶的訂單。

據路透在上海引述三位知情人稱，8月21日周一，中國主要國有銀行被發現正在積極吸收離岸人民幣現金，此舉提高了做空人民幣的成本。

一位消息人士表示，收緊離岸人民幣流動性也可能起到穩定人民幣的作用。此舉可以有效提高了做空人民幣的成本，而人民幣正面臨著越來越大的貶值壓力。

消息人士稱，從離岸人民幣下一個遠期點的突然上漲可以看出，做空人民幣的成本大幅上升。

路透社說，在中國國家銀行採取行動後，截至格林威治時間09h23，離岸人民幣兌美元彙率從盤中低點 7.3360收窄至 7.3050，而在岸人民幣也回吐了部分之前的跌幅，至7.2996。

中國央行周一決定將一年期基準利率從3.55%下調至 3.45%，以圖通過向個人和企業提供更多貸款提振經濟時，國有銀行也開始積極收購離岸人民幣，意圖阻擋人民幣對美元的跌勢。