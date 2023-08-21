中國央行調低利率幅度低於預估  難以緩解投資者擔憂

中國/經濟

為了重振經濟增長，中國央行周一宣布再次下調基準利率，但由於其下調幅度低於市場期待，再加上中國經濟發展引擎房地產行業的蕭條以及勞工市場的萎靡不振，利率調整難於恢復投資者信心，市場反應謹慎。

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中國央行周一宣布將作為商業貸款基準的一年期利率從原先的3.55%下調至 3.45%，今年六月，該利率已經被調低，但是，此舉並未對市場產生效果，法新社分析指出，因為市場預期降息幅度會更大，尤其是中國央行將五年期利率維持在 4.2%。

受投資者對中國經濟健康狀況擔憂的影響，中國股市周一收盤下跌，而歐洲股市開盤謹慎，接近平衡。

儘管上述兩大利率都已經處於歷史最低水平， 美國投資銀行高盛（Goldman Sachs）的分析師魏美琪（Maggie Wei）認為，中國央行這一措施 "令人失望"，如果市場將其解讀為中國政府 "不願 "採取進一步的刺激措施，那麼，此次降息會起到有適得其反 的作用。

中國官方媒體周日報道說，央行和金融監管機構周五仍表示有必要進一步 "支持 "經濟，減少 "風險隱患"，但未說明其性質。

隨着碧桂園債務的暴雷，中國房地產危機日益顯現，而房地產與建築行業支撐着中國國內生產總值的四分之一，但是，中國的房產嚴重過剩，民眾的房貸壓力已經難以承認，上個月中國的家庭貸款滑落到了 2009 年以來的最低水平。中國房地產行業債台債台高築令人擔憂。經濟學者認為，中國政府目前陷入兩難處境，拋出巨資救助房地產，則只會進一步加劇債務危機，而倘若任由其崩潰，則將會引發嚴重的連鎖反應，陷入嚴重的經濟危機。

法新社評論指出， 本周，投資者的目光將聚焦將在美國傑克遜霍爾舉行的世界央行行長年會，美國聯邦儲備局（美聯儲）主席傑羅姆-鮑威爾和歐洲中央銀行（歐洲央行）行長-拉加德將在周五發表講話。

業內人士認為，美聯儲來很可能繼續應對通脹壓力，10 年期美債利率已接近 2007 年以來的最高水平，從而導致華爾街市場低迷。

此外，本周三即將公布法國，德國，美國以及歐元區的一系列私營行業指數，包括採購經理指數(Purchasing Managers'Index，簡稱PMI)等等也引發市場高度關注。