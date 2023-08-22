中美洲議會通過排台納中案台灣強烈譴責並宣布退出

台灣/中美洲/政治

中美洲議會（PARLACEN）8月21日上午在尼加拉瓜首都馬那瓜召開全體會議，通過了尼加拉瓜黨團提出的「排台納中」案，援引聯合國1971年將台灣驅逐出聯合國的決定，稱台灣是「中國的一省，失去作為獨立國家參與的資格」，會議批准了中國成為觀察員。

廣告 繼續瀏覽後續

對此，台灣外交部今天(22日)發布聲明，表達嚴正抗議，並表示，為維護國家主權及尊嚴，決定自即日起正式退出中美洲議會。

中美洲議會在1991年成立，是一個區域性的議會組織，會員國包括危地馬拉、薩爾瓦多、宏都拉斯、尼加拉瓜、巴拿馬及多米尼加六國，另有八個觀察員，包括永久觀察員台灣。

台灣外交部今天表示，尼加拉瓜黨團及部分親中議員扈從中國排除台灣的陰謀，罔顧台灣對中美洲議會及中美洲區域統合與發展的長期貢獻，不惜分化議會內部團結及破壞中美洲地區民主及和諧，執意推動並慫恿中美洲議會通過極具爭議的「排台納中」議案。

台灣外交部說，對於尼加拉瓜奧德嘉（Daniel Ortega）獨裁政權錯誤引用聯合國大會第2758號決議，操弄所謂「一中原則」謬論，謀奪台灣在中美洲議會的權益，嚴重傷害台灣與中美洲人民多年來的合作及情誼，凸顯中國處心積慮破壞中美洲民主及在區域擴張的野心，台灣給予強烈的譴責。

台灣外交部重申，中華民國（台灣）是一個主權獨立的國家，和中華人民共和國互不隸屬，這是事實也是現狀。對於中國不斷以各種手段打壓台灣國際參與空間，企圖公然干預台灣民主選舉進程，不僅無法獲得國際社會的認同，也將更加堅定台灣積極開拓國際空間的決心。

台灣外交部強調，不會屈服於中國的文攻武嚇，會堅守自由民主價值，聯合友邦與理念相近國家，共同致力維護區域和平與穩定，並爭取台灣應有的國際空間與地位。

國民黨也指出，我國於1999年起即加入中美洲議會擔任永久觀察員，如今卻遭中共取代，此為重大之外交挫敗，國民黨一向反對中共當局打壓中華民國的國際空間，呼籲中共當局應正視中華民國存在的事實，台澎金馬的2300萬人從不附屬於中共當局之下，不應破壞台澎金馬2300萬人民參與國際事務的權利。

另據美聯社報導，中共疑似在西沙群島南端的中建島，興建飛機跑道，長度足以提供渦輪螺旋槳飛機和無人機起降。台灣外交部今天重申，包括西沙群島在內的南海諸島都屬於中華民國領土，中華民國擁有的一切權利不容置疑，呼籲相關各方保持克制，以協商方式和平處理南海爭端。

此外，今早網絡盛傳，中國093型「商級」核子動力潛艇在台海附近發生嚴重意外，艦上官兵全數罹難。台灣國防部今天響應詢問時表示，國軍透過聯合情監偵手段，綿密且慎重的掌握台海周邊所有海空域動態，到目前為止，沒有消息證實這件事。