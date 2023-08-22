日本周四排放核廢水 港府即禁十都縣水產品 日式食肆及生果店銷情同受拖累

日本/核廢水

日本首相岸田文雄今早召開內閣會議後宣布，後(24日)天起，將福島第一核電站經處理的核污水排放入海。香港特首李家超對此表示強烈反對，稱已指示當局立即啟動進口管制措施，禁止當地十個都縣的水產品進口香港。

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根據港府早前的聲明，受影響的十個都縣分別是東京都丶福島縣丶千葉縣丶群馬縣丶櫪木縣丶茨城縣丶宮城縣丶新舄縣丶長野縣和埼玉縣，來自這十個都縣的水產品將禁止進口香港。

李家超在日本政府公布核廢水排放日期後在其臉書上表示，為保障香港的食物安全和市民健康，已指示環境及生態局局長及相關部門立即啟動進口管制措施。他批評日本政府一意孤行，不顧對食物安全的風險，以及對海洋環境難以回復的污染及破壞，不負責任地把自身問題強施於他人身上。

環境局稍後將交代管制措施詳情，並指出，食物安全中心會繼續加強對日本進口食品的檢測，已於今年6月中起全面提升有關的檢測範圍，檢測所有由日本進口的水產品，以及加強檢測相關的加工食品。

而在港府決定禁止福島等都縣水產品進口前，香港的日式餐飲店的生意已受日本擬排放核廢水影響，有日式料理店表示，顧客有心理影響，生意額下降三成至五成；亦有高級生果店表示，青森不在受禁名單，但青森生果的銷情亦已有減少。有蔬果供應商估計，在即將來臨的中秋節，業界會減少日本水果的入貨量，轉為入口中國時令水果來應市。

香港餐飲聯業協會會長黃家和亦表示，事件對本地日本食肆影響較大，猶如另一次疫情，雖然部分食品來價輕微上漲，但業界憂慮市民對日本食品產生戒心多於擔心成本，不會隨便加價。

他又說，由於港府早已表達意向，大部分供應商已從其他都縣尋找到替代品，只有部分海產因捕撈困難而無法替代，貝殼類或深海漁獲是其中之一。他期望，在日方有檢測數據證實排水系統安全且可行後，港府可以考慮放寬禁令。