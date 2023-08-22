日本政府決定8月24日開始向海洋排放核處理水

日本/核廢水

圍繞東京電力福島第一核電站處理水向海洋排放一事，日本政府22日上午在首相官邸召開相關閣僚會議，正式決定最快將於24日開始排放。首相岸田文雄在會上表示：“為了應對漁民生們有關生計的延續和形象受損的擔憂，即使需要幾十年的時間，政府也將一直承擔責任，直到處理水處理完畢。”目前政府已向福島第一核電站，下達迅速進行準備工作的通知。

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除首相外，內閣官房長官松野博一、經濟產業大臣西村康稔、復興大臣渡邊博道等出席了會議。 岸田首相表示：“國際社會對處理水排海的正確理解正在擴大”，並談到設立一項基金彌補處理水排海給漁民們帶來的形象受損，他說：“我們正在採取一切可能的措施，確保安全，希望相關省廳和機構緊密合作。”

到目前為止，政府已經表明了“在夏季左右”開始排海的政策。 岸田首相20日視察了福島第一核電站後，21日在官邸會見了全國漁業協會聯合會會長坂本雅信，尋求對排放計畫的安全性和政府的形象受損對策的理解，坂本會長沒有改變一直堅持的反對立場，但他表示：“我們漁業界對基於科學的安全性的理解正在加深。”而福島當地的漁民等對核處理水排海仍然堅決反對，22日，約有40個反對核處理水排海的的市民團體聚集在福島縣政府門前，舉着橫幅和標語牌，要求停止將處理水排向海洋。

2015年，日本政府和東京電力與漁業協會聯合會簽署了一份書面協議，承諾在未得到漁業等相關人員理解的情況下，不會採取任何行動。

一位市民團體代表表示：“不是說在沒有得到相關人士理解的情況下不做任何處理嗎？難道把這種保證當成了一張廢紙了嗎。”

日本共產黨委員長志位和夫在社交媒體上發帖，基於全國漁業協會聯合會的“反對”表示：核處理水排海是“絕對不可接受的”，要求政府撤回決定。 社會民主黨黨魁福島瑞穗在接受採訪時表示：“出於政治目的故意將放射性物質散布到屬於大家的海洋中，是絕對不能允許的。”