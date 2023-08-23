國安警再查郭鳳儀兩家人 被通緝 8人共計 22名在港親友被帶署助查

香港/政治

儘管被西方國家批評，香港警方繼續把八名懸紅通緝的海外港人的在港親友帶返警署協助調查，最新被查問的是被指涉嫌勾結外國勢力的香港民主委員會執行總監郭鳳儀的兩名兄長，令相關人數增至22人，他們都未有被捕。郭鳳儀在臉書上形容警方的行動是騷擾，企圖令她因為壓力而噤聲，但她不會放棄，聲言獨裁者丶經手人或施暴者「終有付上代價的一天」。

郭鳳儀因她在美國的遊說工作被香港警方懸紅通緝 2023年8月23日

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不同傳媒昨(22日)午引述消息指，國家安全處人員到郭鳳儀在港家人的單位搜查，調查他們是否仍然與她仍有任何形式的聯絡或金錢往來，她大哥郭海東由住所被帶返警署，而她的二哥郭海誠經邀約後亦到了警署與警方會晤。郭海誠傍晚離開當區警署時未有回應傳媒查問。

警方回覆傳媒查詢時表示，國安處人員昨天帶走一名男子及約見另一名男子調查，涉嫌協助在逃人繼續從事危害國家安全行為。重申相關行動仍在進行，不排除有其他執法行動，包括拘捕。

父母和兩名兄長被帶署助查的郭鳳儀在臉書上回應稱，她的家人「從來未幫助丶不清楚丶甚至不知悉我的工作內容。」她又說，港府欲藉騷擾其定人而令身在美國的她因為壓力而噤聲，但她不會因此而放棄為香港自由與自決鋪路的工作。她接着列出她和香港民主會在美國為港人爭取救生艇和制裁港府官員等遊說工作，指這或許能讓大家找到港府打壓她的苗頭。

根據國安處的通緝令，現年26歲的郭鳳儀涉嫌干犯「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，內容指她勾結海外反華政客及組織，在2020年7月至今年5月期間以香港民主委員會執行總監身份出席外國聽證會，請求外國制裁中國及香港，包括香港的法官及檢控官。

警方國安處上月初公布各懸紅100萬港元通緝八名身處海外的政治人物，保安局長鄧炳強其後表示，此舉亦有助截斷他們的經濟援助和資金供應煉，而八人的在港家人或好友陸續被帶返警署協助調查，至今涉及五名被通緝者的 21名家人和被指是羅冠聰在港代理人的余志欣被帶署助查，未有人被捕。當中，以香港議會籌辦人之一的袁弓夷有最多家人被帶署助查，有6名家人被查。

另外，國安警亦針對前香港眾志創會主席羅冠聰的在港關連人士，共拘捕七名被指涉嫌經營屬「黃色經濟圈」的「懲罰Mee」手機應用程式，並資助羅冠聰。