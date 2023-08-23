澳門明天起亦禁日本十縣鮮活食品 港府禁水產令未有終止期

日本/核廢水

繼香港之後，澳門政府亦宣布，由明(24日)天起禁止進口日本東京都和福島縣等十個都縣的水產等鮮活食品，以應對日本政府於當日起在福島海域排放經處理的核廢水。

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中國海關早在 7月上旬已禁止進口日本福島等十個都縣食品，並對來自日本其他地區的食品特別是水產品（含食用水生動物）嚴格審核隨附證明文件，在中國轄下的港澳特別行政區決定由明日起禁止日本十個都縣的水產食品後，意味整個中國都已經對該等都縣的食品實施不同程度的禁止。

日本現時基本上有 23個縣輸出食品，而今次受禁的十個都縣分別是東京丶福島丶千葉丶栃木丶茨城丶群馬丶宮城丶新舄丶長野和埼玉，但澳門禁止的食品種類較香港多。

根據澳門政府昨午公布，來自上述都縣的鮮活食品丶動物源性食品丶海鹽及海藻，包括蔬菜丶水果丶奶及奶製品丶水產及水產製品丶肉類及其製品丶禽蛋等一律禁止。而香港則只禁水產品進口，包括所有的活生丶冷凍丶冷藏丶乾制或以其他方式保存的水產品丶海鹽，以及未經加工或經加工的海藻；至於來自非高風險都縣的其他食品，須附有日本當局發出的輻射證明書及出口商證明書才可進口香港。

港府：對排海計畫有信心時將放寬限制 漁民籲日本撤回計畫

港府方面，環境及生態局局長謝展寰昨在宣有禁止細節時表示，會在對排水計畫有信心時考慮放寬入口限制，但他未有提供建立信心的標準或機制，只是說，仍須觀察排放後的情況，亦要與日本商討，看對方能提供什麽資料才可構思放寬標準和機制，現時沒有放寬的時間表。

他今(23日)早在電台節目強調，除預防性禁止入口外，當局又會對來自日本其他都縣所有批次的水產品進行輻射檢測，確保市面及餐廳供應的日本水產都一定安全；他補充，港府會以手提儀器即時檢測日本進口食品，不會延誤，甚至可能令本水產運抵時間縮短幾分鐘。

謝展寰再次批評日本政府的核污水排放計畫不負責任，將風險轉嫁他人，令大家都不開心，重申核污水涉及多種放射性核素，而核污水排海計畫跨越三十年，日本政府難以確保過程中不會出問題，一旦處理過程出現問題，必然會對生態環境及食物安全帶來嚴重損害。

日本政府昨日決定明日開始排放經處理的核廢水入海後，連日有團體到日本駐港總領事館前抗議或請願。今早請願的，是自稱「一群香港漁民」的市民，他們一行十人，拉着寫有「亂排放廢水 禍害全世界」的橫幅到日領館所在的中環交易廣場外請願，要求日本政府儘快撤回排放決定，不要為節省成本而將問題轉嫁到他人身上。其後，建制陣營的民主建港聯盟亦到場請願，同樣要求日本撤回排海計畫。

而在昨日，親北京的香港工會聯合會十餘名成員已率先到到日領館抗議日本政府排放核污染水。

另外，立法會食物安全及環境衛生事務委員會主席陳凱欣更建議，若日本政府堅持計畫，港府應與中國內地聯手，甚至考慮全面禁制日本食品進口。她形容，排放是「覆水難收」，日本選擇最低成本及最不負責任的方法，令她非常失望。

公開資料顯示，日本福島第一核電廠在2011年3月11日地震時發生核輻射泄漏，日本政府近日決定，經處理的核廢水經海水稀釋，以每公升氚含量低於1500貝可丶每年排放量不多於22萬億貝可的標準排放，預計排放期長達數十年，但其間會接受國際原子能機構專家監察。日本政府強調，每公升氚含量低於1500貝可的標準，遠低於世界衛生組織的每公升1萬貝可氚含量的飲用水標準。