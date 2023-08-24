劉德華獲國際電影節頒「特殊貢獻獎」 首位華人獲此殊榮

國際電影節/劉德華

香港着名影星劉德華榮獲多倫多國際電影節頒發今年的「特殊貢獻獎」，是首位獲頒此獎項的華人。與他一同獲得特別獎項的，還有榮獲「天才新星獎」的巴西製片人Carolina Markowicz 和「綜藝匠人獎」的波蘭電影攝影師 Łukasz Żal。

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第48屆多倫多國際電影節將於9月7日至17日舉行，電影節主辦單位23日在官網宣布，將於15日的首映禮上頒發「特殊貢獻獎」予藝人劉德華，以表揚他在電影界的貢獻及成就，而劉德華主演的電影《紅毯先生》今年也參展。

影展主席卡麥隆貝利盛盛讚劉德華是香港最受歡迎的演員之一，「他的職業生涯橫跨足足四十年，影視作品超過160部，在電視和電影方面的工作都受到了評論家的肯定，並在許多作品中留下了深刻的角色，包括王家衛執導的《旺角卡門》丶《無間道》丶《桃姐》等影片。」他形容劉德華「是演藝圈的偶像，也是多面向的藝術家。」

今年是多倫多國際電影節第五屆頒發特別獎項，過去獲頒「特殊貢獻獎」的藝人有着名加拿大鋼琴家兼音樂製作人霍士達( David Foster詢譯)和美國影視紅星戴安妮(Dionne Warwick音譯)，而劉德華則是首位獲此殊榮的華人。

在香港，文化體育及旅遊局局長楊潤雄對劉德華獲獎表示祝賀，讚揚劉對香港電影和音樂貢獻良多，嚴謹專業的工作態度是年輕人典範，獲獎能展示香港文化軟實力。他又說，近年香港電影及工作者屢獲國際獎項，取得世界同業認同。