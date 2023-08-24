日本正式開始排放處理水入海 中國禁止日本全國水產品進口

日本/核廢水

日本時間24日下午1點03分，福島第一核電站啟動輸送泵，開始排放處理水入海。22日，日本政府正式決定將福島第一核電站持續積存的含有放射性物質氚的處理水排入海洋，為此，福島第一核電將用海水稀釋的處理水收集到水箱中，並測量了氚濃度。檢測結果證實，氚濃度如預期那樣被稀釋至低於1500貝克勒爾/升，由於天氣狀況等沒有問題，於是開始排放。

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目前，核污染水的積蓄量已達134萬噸，佔去儲存罐98%的容量。

核電站方面決定每天將460噸處理水排海，首次排放將需要約17天，排放7800噸處理水，2023年度，計畫將約佔總量2.3%的31,200噸處理水分4批排海，全部排放完畢需要30年。

排放後，東京電力和政府將定期監測海水中的氚濃度。

截至日本時間下午1點45分，排海啟動已達40分鐘，還沒有出現任何異常情況，處理水已經到排到大海。如果排放設備發生故障或氚濃度超標，截止閥將被啟動，停止釋放。

針對日本開始排放核處理水，中國海關總署8月24日宣布將針對日本海產品進口的禁令擴展至日本全國，即時生效。

海關總署公告稱：“為全面防範日本福島核污染水排海對食品安全造成的放射性污染風險，保護中國消費者健康，確保進口食品安全，依據《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例、《中華人民共和國進出口食品安全管理辦法》有關規定，以及世界貿易組織《實施衛生與植物衛生措施協定》有關規定，海關總署決定自2023年8月24日（含）起全面暫停進口原產地為日本的水產品（含食用水生動物）。”