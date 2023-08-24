碧桂園危機：惠譽下調其子公司碧桂園服務評級為BB+

中國/碧桂園危機

信用評級機構惠譽（Fitch）周三（8月23號）下調了中國房地產開發商碧桂園子公司”碧桂園服務“信用評級，理由是其"流動性壓力增大"，其財務健康狀況正引起市場擔憂。

碧桂園在北京的一個在建樓盤，2023年8月

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碧桂園集團一直被認為財務穩健，但在本月初令人驚訝地爆出無法償還兩筆貸款利息。在 9 月初到期的 30 天寬限期後，如果再不還款，該集團將正式面臨違約。

惠譽周三表示，碧桂園 "流動性壓力增大 "可能會影響其物業管理子公司碧桂園服務（CGS）的 "增長、品牌聲譽、盈利能力和融資渠道"。因此，該子公司的信用評級已從 "BBB-"（平均信用質量較低）下調至 "BB+"，即投機級，同時將其評級列入負面評級觀察名單。

惠譽在關鍵評級驅動因素中分析稱，中國房地產銷售走弱以及碧桂園的流動性壓力或會掣肘碧桂園服務的增長。2022年末，碧桂園的開發項目占碧桂園服務收費管理面積的48%。惠譽已將碧桂園服務2023年和2024年的物管收入增速分別自16%和15%調降至7%和4%，原因是他們預期碧桂園的銷售增速和項目交付或將放緩。

惠譽的這一決定是在碧桂園母公司的半年度業績預計將於近日公布之前做出的。碧桂園表示，預計凈虧損在 450 億至 550 億元人民幣（56 億至 70 億歐元）之間。

評級機構穆迪（Moody's）上周以 "極高信用風險 "為由下調了碧桂園集團的信用評級。

法新社報道稱，碧桂園的困境引發了人們的擔憂，擔心其破產會對中國的金融體系造成不可估量的後果，而兩年前，碧桂園的競爭對手恆大也曾陷入困境，成為新聞頭條。

碧桂園擁有數萬名員工，名列《福布斯》世界 500 強企業名單，其建築工地數量是競爭對手的四倍。碧桂園的處境令市場感到緊張，因為截至 2022 年底，碧桂園的債務高達天文數字，估計約為 11,520 億元人民幣（1,500 億歐元）。彭博社更認為這一數字或高達14000 億元人民幣（1760 億歐元）。