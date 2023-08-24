路透社：中國“千人計畫”易名後 已悄然在海外招募半導體精英

中國/千人計畫

路透社8月24號報道，在截至2018年為止的10年間，中國通過資金雄厚的”千人計畫“持續尋求吸納在國外訓練過的精英科學家，華盛頓認為該計畫對美國利益和技術優勢構成威脅。該計畫在美國對相關科學家進行調查期間一度停擺，2年後卻又以新的名稱和形式悄悄恢復。

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報道稱，據三位知情人士透露，以及路透社對 2019 年至 2023 年 500 多份政府文件的查閱後發現，在美國對涉及的科學家進行調查期間，中國停止推行“千人計畫”(TTP)，兩年後，中國以新的名稱和形式悄然恢復了這一計畫，作為加快其技術水平的更廣泛使命的一部分。

路透社報道稱，根據國家和地方政策文件、網路招聘廣告和直接知情人士等人說法，目前“千人計畫”主要已由工業和信息化部監督的“啟明計畫”（Qiming）所替代。

啟明計畫

兩位知情人士表示，啟明創投從科技領域招聘人才，其中包括半導體等“敏感”或“機密”領域。與它的前身不同的是，它不公布獲獎者，也沒有出現在中央政府網站上，消息人士稱這反映了它的敏感性。

其中一些文件提到了啟明創投和火炬計畫，火炬計畫是科技部的一項長期舉措，專註於創建科技公司集群。該部沒有回應置評請求。

據兩名知情人士和另一位知情人士透露，啟明創投還與地方和省級當局開展的招聘計畫以及政府支持的中國芯片公司的招聘活動合作。

路透社報道稱無法獨立確定涉及的公司。

3名消息人士告訴路透社，新的招聘活動所提供福利，包括購屋補助和傳統上皆有的簽約金，金額約為人民幣300萬至500萬元。

網上也有信息顯示，領軍創業最高資助1000-2000萬，另有房租補貼，項目申報補貼等

報道稱，中國所推行的人才招聘計畫，分別在政府不同層級實施，對象涵蓋海外中國人與外國專家。兩名知情人士表示，啟明計畫招募人才涵蓋科學與技術領域，包括半導體等”敏感“或”機密“的範疇。

美國長期以來一直指責中國竊取美國的智慧財產權與技術，北京則反駁這是出於政治動機的指控。

美國國家反情報與安全中心（NCSC）發言人包伊德（Dean Boyd）被問到中國這項人才招募計畫時表示：”外國對手和戰略競爭者都明白，獲得美國和西方頂尖人才，往往和取得技術本身一樣好。“包伊德說：”當這種招募活動造成內在利益或承諾衝突時，可能會對美國經濟和國家安全構成風險。”

經濟學人智庫中國分析師尼克·馬羅表示，通過人才流動來遏制知識產權泄露是很困難的，因為此類努力“可能會面臨演變成種族歧視的政治迫害的風險”。

美國長期以來一直指責中國竊取知識產權和技術，北京方面將這一指控視為出於政治動機而予以駁斥。

芯片產業人才短缺

據路透社調查，中國信息產業發展中心和中國國家信息中心發布的 2021 年報告顯示，中國芯片產業近年來蓬勃發展，但今年面臨約 20 萬人的人才短缺，其中包括工程師和芯片設計師。

三名消息人士稱，中國新的人才招聘努力，就像千年計畫一樣專註於精英級招聘，有利於在外國頂級機構接受過培訓的申請者。

其中一位人士表示，“啟明創投入選的大多數申請者都曾在美國頂尖大學學習，並至少擁有一個博士學位。”他補充說，在麻省理工學院、哈佛大學和斯坦福大學接受過培訓的科學家也在中國尋求的人才之列。

這些大學也沒有回應路透社置評請求。

”一隻腳在中國，一隻腳在外更安全“

根據路透社對政府文件的查研，路透社無法確定啟明創投或相關項目招募了多少名專家，儘管已有數千名專家提出申請。

美國官員表示，雖然在美國挖角人才並不違法，但大學研究人員如果在接受美國政府資助進行研究時未能披露與中國實體的關係、非法分享專有信息或違反出口管制，就會面臨違法風險。

報道最後指出，儘管習近平強調推進中國的芯片技術，但兩位直接了解此事的消息人士表示，由於中國的政治環境以及相對於西方在芯片開發方面的弱勢地位，許多中國海外半導體專家對回國持謹慎態度。

一位人士表示：“他們不知道這些計畫是否會在一夜之間改變或失去政府的支持。”

兩位知情人士表示，一些中國科學家，特別是那些擁有外國公民或永久居留權的科學家，擔心加入中國政府的人才計畫可能意味着放棄國際機會或受到美國的調查。

這些人士表示，在某些情況下，這些專家將在中國芯片公司的海外業務中擔任職務。

一位人士表示：“一隻腳在中國，一隻腳在外更安全。”