中國債務傳9萬億美元 壓力大

中國/債務

中國正面臨著一條充滿挑戰的道路，要解決地方政府債務高達驚人的 9 萬億美元所帶來的日益增加的風險。由於中國國家主席習近平的政府旨在應對這種不穩定的局勢，核心目標是在不訴諸大規模救助的情況下減輕風險，可能影響國家的經濟增長軌跡。

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據彭博社今天引述中國地方政府融資平台內部人士稱中國9萬億美元債務問題正在惡化。

債務核心問題涉及中國為地區借貸而設立的地方政府融資實體（LGFV）。由於經濟衰退的風險，在貧困地區實現自給自足的計畫很困難。

中國財政部和國家發展和改革委員會對債務問題保持沉默。根據中共中央政治局七月份的暗示，北京正在採取行動。各省可以通過債券籌集1 萬億元人民幣（1,370 億美元）來償還地方政府融資平台債務，從而提振債券信心。此舉可能伴隨着央行對陷入困境的地方政府融資平台的流動性支持。

據該報道，中國的地方政府融資平台遍布全國各地，旨在促進當地經濟發展。僅去年一年，這些實體向經濟注入的資金就超過5萬億元。這些公司除了從銀行借款和發行債券外，還依賴地方政府以基礎設施基金和補貼形式支付的款項。

儘管如此，由於多種因素，這種融資模式面臨著越來越大的壓力。創紀錄規模的地方政府融資平台債務已經到期。由於房屋銷售連續兩年下滑，地方政府收入不斷減少，人們對北京可能向陷入困境的地方政府融資平台提供救助的猜測甚囂塵上。

消息稱這些情況導致債券和貸款利率上升，使實力較弱的公司獲得融資變得更加困難。