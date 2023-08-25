《中國好聲音》因指控風暴而停播：股價暴跌

中國/《中國好聲音》/李玟

中國浙江一家廣播公司報告將停止播出《中國好聲音》這檔熱門節目，以調查一名已故流行歌星在節目中受到不當對待的指控，連續滾雪球般的批評與指控，導致《中國好聲音》的製片企業股價暴跌。

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《中國好聲音》因出生於香港，移居美國但表明熱愛中國的前歌星李玟，生前指控引發眾怒而被迫停播。

據彭博社消息稱，這家娛樂公司Star CM Holdings Ltd.周五在香港股市暴跌14%，本月跌幅達到55%，有望創下自去年12月上市以來的最大跌幅。

此次拋售是由浙江衛視在微博上發布的一份聲明引發的，該聲明稱將暫停該節目，以調查一段九分鐘的視頻片段，據稱該片段顯示香港歌手李玟談論她在真人秀節目中的經歷，該節目與美國節目《好聲音》一樣改編自熱門連續劇。

李玟在遭受多年的抑鬱症折磨後，於七月初自殺。這位出生於香港的藝人曾在美國和澳大利亞等地登上熱門歌曲，並在《中國好聲音》中擔任參賽歌手的導師。

該節目的中文名稱通常被翻譯為“中國好聲音”。 本月早些時候，Star CM 在該視頻引發的三天暴跌中損失了約 34 億美元的市值。