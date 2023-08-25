日首輪核廢水排海 中國揮舞貿易大棒向日本施壓

核廢水排海

日本 – 日本政府24日中午正式啟動福島核污水排海，大陸除了官方大動作反制，宣布即起禁止日本水產品進口，民間則因擔心食鹽將受核污水影響而掀起“囤鹽潮”，引來大陸最大食鹽生產公司“中鹽集團”緊急發布聲明澄清，當前大陸的食鹽產品結構佔比海鹽僅佔10%，呼籲民眾不要盲目搶購。

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法國戰略研究基金會研究員瓦萊麗-尼凱（Valerie Niquet）表示，中國強硬的表態考慮的並不是環境問題，而是有其他的考量。她對法國媒體表示，7月21日，中國已經開始對所有從日本進口的海鮮進行輻射檢測。這就是在為輿論做準備。

她還表示，中國如果想激怒日本，就會揮舞貿易的武器。“中國利用任何論據來施加壓力。 經過長達一個月的健康檢查，檢查結果說，日本海鮮產品變質了。而當年新冠疫情的時候，中國曾表示要禁止進口挪威的鮭魚，做法也是同樣的。

法國戰略研究基金會的研究員瓦萊麗-尼凱還表示，中日兩國的關係一直緊繃著。在很長一段時間內，日本在支持中國經濟的發展，在中國大量投資，希望和中國靠近一些。但自從習近平掌權之後，中國對地區鄰國的態度不斷地表現出咄咄逼人的態勢，日本傾向於和美國走得越來越近。 中日關係也因此逐漸惡化。

瓦萊麗-尼凱還表示，北京的憤怒可以說是借題發揮。它的憤怒更多地來自美日韓的軍事合作，而非福島的水。上個星期，日本與韓國和美國舉行三邊峰會後，他們宣布加強軍事合作。 這令中方極為惱火，所以此次利用福島之水來懲罰東京。

法國女研究員還表示， “中國希望通過施加壓力，促使日本採取不同的態度。 北京更喜歡一個更加中立、更加溫順的日本”。

瓦萊麗·尼凱解釋道， “在日本，核電具有重要的象徵意義。 群島上的魚類已經受到污染，即使不一定是因為核電，人們的擔憂仍然存在。 如果真正的風險很小，當地漁民就會擔心這會給他們的貨物帶來形象”，她還表示，目前漁民正在與政府進行談判，以便為撈魚的人提供補償。