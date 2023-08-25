民調：香港自由不合格 繁榮安定亦不保 學者稱難說好香港故事

香港/經濟

一項滾動式民意調查顯示，香港五項核心社會指標中的自由丶安定及繁榮均較三個月前有所下跌，若與半年前比較，更是連法治和民主均告下跌，意味中國收回香港主權時聲稱要保持香港繁榮穩定的承諾也未能實現。政治學者陳家洛形容，香港的核心價值指標仍然在阻及不合格的範圍中，港府要指香港仍是一個開放包容的社會，實在是越來越拿不出具說服力的數據和論述。

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香港民意研究所（下稱「民研」）昨(24日)午發表於本月初訪問逾千人的調查結果，發現「繁榮」的評分是五項核心價值指標中跌幅最大的，由今年5月的 5.61分跌至 8月的 5.42分；其次是「自由」，評分由 5.87分跌至 5.74分；而「安定」評分就由 5.74分降至 5.67分。評分輕微上升的，是「法治」和「民主」，最新評分依次是 5.58 分和 4.92分。上述評分意味所有指標均在 6分以下，而民主更是低於 5分的合格線。

若與本年 2月初的民調相比，五項核心指標更是全數下跌，評分下跌最多的是法治， 評分減少 0.61分，而本已處於評分最差的民主則繼續下跌，但減分是最少的 0.33 分。

若把時間段推前至1997年香港回歸時，所有指標評分均顯着下跌，甚至是排名亦有改變，當年評分由高至低排列依次是「繁榮」(8.05分)丶「自由」(7.65分)丶「安定」(7.33分)丶「法治」(7.17分)丶「民主」(6.7分)；與本月數據相比，評分下跌 2.63分至1.59分不等，當中以「繁榮」評分下跌最多，以致這指標由最高分跌至「尾二」，「民主」評分則繼續「包尾」，但由合格變成不合格。

民研亦就「自由」和「法治」進行次指標調查，發現自由的十項次指標的評分較 2月時全數下跌，當中七項錄得顯着變化，以跌分由高至低排列依次是遊行示威自由(跌0.75分)丶新聞自由(跌 0.7分)丶言論自由丶學術研究自由丶結社自由丶出版自由丶罷工自由(跌 0.39分)。結果，評分最低的三項是「遊行示威自由」(3.75分)丶「新聞自由」(4.7分)及「出版自由」(4.74分)，而最高分的則是 7.37分的「出入境自由」和 7.34分的「信仰自由」。

法治次指標方面，「法庭公正程度」跌幅最大，半年來由 5.85分下滑至 5.38分，是去年2月以來新低；「司法制度公平程度」則微跌0.1分至 5.42分。

另外，民調又顯示，七項非核心社會指標，即社會福利丶文明丶廉潔丶效率丶治安丶平等和公平亦全面下跌；跌幅最大的是治安，半年來跌 1.03分至最新的 5.57分，是三年來新低；第二大跌幅則為廉潔，半年減 0.58分至本月的 5.71分。

在有香港小憲法之稱的《基本法》中訂明，中國為了保持香港的繁榮和穩定，設立香港特區，但出席民調結果發布會的浸會大學政治及國際關係學系副教授陳家洛指出，港府強調香港復常，並要說好香港故事，聲稱香港要在安定繁榮的局勢重新出發，但事實是沒有利好消息可以令核心價值作出正面調整，民調結果亦顯示「做唔到」。

他指出，事實上，在缺乏強而有力的民主運動和反對聲音的環境中，一些損害自由的事件發生時，例如大學條例的修訂，不單新聞報道減少，討論空間亦大大縮窄，以致所有核心價值指標都在弱且不合格的範圍中，港府要告訴世界各地香港仍是一個開放包容的社會，日益缺乏具說服力的數據和論述。