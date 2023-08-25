美中開打間諜戰？中國呼籲全民反間諜

中國/美國/間諜

中國國家安全部門近日指控2名中國公民向美國中央情報局（CIA）提供情報，並且在社交媒體上呼籲全社會舉報間諜行為。今年7月，美國CIA局長勃恩斯在一個安全論壇上透露，CIA重建在中國情報行動方面取得進展。

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美中間諜戰，中國動員全民反間諜。據中央社今天引述消息報道稱，8月1日中國國安部微信公眾號首次推送文章，題為“反間防諜需要全社會動員”，呼籲民眾“築牢反間防諜的國家安全人民防線”。

此時正值美中關係日趨緊張和互相不信任加深，兩國都將對方視為戰略威脅，並指責對方從事間諜活動。

今年7月，美國CIA局長勃恩斯（William Burns）在一個安全論壇上指出，CIA重建在中國情報行動方面取得進展。這一消息傳出後，在中國社交媒體上獲得數以百萬計的瀏覽量。

8月初，美國官員宣布逮捕2名美國海軍水兵，指他們涉嫌在與中國情報人員接觸後向中國政府提供了軍事機密。

與此同時，中國政府開始通過披露己方破獲的間諜案來反擊。

8月11日，中國國安部在其微信公眾號上發布消息稱，一名為中國某軍工集團工作的曾姓中國公民因向CIA提供敏感資訊而於近期被拘捕。國安部在8月21日又披露了另一起間諜案，一名姓郝的國家部委幹部被控向CIA提供情報。