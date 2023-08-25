美國研究稱中國突然結束清零後多死了近200萬人 新冠病毒至今仍是首都的頭號傳染病

中國/新冠病毒

美國一項新研究顯示，中國突然取消嚴格的新冠病毒清零制度，使14億居民突然染疫，可能會在接下來的兩個月內導致近200萬人多出死亡。據中國官方媒體報道，該病毒仍在全國傳播，周四，北京衛生官員表示，新冠病毒仍是首都的頭號傳染病。

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據路透社今天報道，西雅圖聯邦資助的弗雷德·哈欽森癌症中心的這項研究取自中國一些大學發布的死亡率數據樣本和互聯網搜索。

該報告發現，2022年12月至2023年1月期間，30歲以上人群因各種原因導致的多出死亡人數估計為187萬人，並且在除西藏以外的中國大陸所有省份都被觀察到。

去年12月，中國決定結束為期三年的新冠病毒清零政策，清零要求大規模檢測和嚴格且持續的隔離封鎖。突然解封導致住院和死亡人數大幅激增。

美國衛生專家表示，中國政府基本上沒有報告這一情況。

這項研究周四發表在《美國醫學會雜誌》網絡公開版上，稱多出死亡人數遠遠超過了中國政府1 月份的官方估計。中國官方當時稱，自一個月前放棄清零政策以來，已有 6 萬名新冠肺炎 (COVID-19) 患者在醫院死亡。

在這項研究中，研究人員利用已發布的訃告信息和中國流行的互聯網搜索引擎百度的搜索數據進行了統計分析。

據研究人員寫道：“我們對與中國取消清零政策相關的超額死亡進行的研究設定了一個憑經驗得出的基準估計。這些發現對於理解新冠病毒在人群中的突然傳播如何影響人口死亡率非常重要。”

路透社說，中國國家衛生健康委員會沒有立即回應對該報告的置評請求。

隨着住院人數和死亡人數不斷上升的報道開始浮出水面，特別是在新變種的威脅成為人們關注的情況下，全球衛生專家一再呼籲中國披露更多數據。

中國於 2022 年底停止報告官方每日死亡結果。世界衛生組織表示，全球死亡總人數近 700 萬人，其中中國已有 121,628 人死亡。

中國一個省份7月份在其網站上短暫公布了數據，顯示今年第一季度火葬量猛增了70%，這一舉措十分罕見，但後來該數據被取消。

今年二月，中國最高領導人宣布對新冠疫情取得“決定性勝利”。

但據中國官方媒體報道，該病毒仍在全國傳播。周四，北京衛生官員表示，新冠病毒仍是首都的頭號傳染病。官員們指出現一種新的 Omicron 變種，稱為 EG.5 或“Eris”，以希臘衝突與不和女神的名字命名，是目前中國各地的主導菌株。