華為與愛立信續約互認專利 有稱給美國添堵

中國/華為/愛立信

中國電信巨頭華為今天宣布與瑞典愛立信續簽互認專利許可協議，並允許相互使用對方技術。法新社說，這一消息給華盛頓添堵。

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多年來，華為一直處於中美之間激烈技術競爭的中心，美國懷疑華為為中國的利益進行間諜活動，對此華為卻提出異議。

自2019年以來，華盛頓的制裁使華為被切斷了美國零部件和技術的全球供應鏈，這極大地削弱了華為智能手機業務，並迫使該集團尋找其他增長來源。

美國還向其他盟友施壓，要求各國5G網絡禁止使用任何華為設備，理由是北京可能會利用華為公司的設施來監控一個國家的通信和數據流量。

據華為知識產權負責人範艾倫在一份公告中報告，儘管地緣政治緊張，華為和愛立信仍打算“分享尖端技術創新”。 華為並說， “它將給消費者帶來更好的產品和服務。”據華為稱：“通過這項協議，華為和愛立信可以在研發方面節省大量精力。”

據法新社說，這項涵蓋消費設備和網絡基礎設施的“長期”協議的條款和期限尚未具體說明。

華為與愛立信這兩個集團之前簽訂的許可協議可以追溯到 2016 年。幾年前，不為公眾所知的是，華為當時的目標是“在三四年內”取代蘋果和三星，成為全球領先的智能手機銷售商。

2020年，華為短暫成為該領域的全球第一。 此後，美國的制裁迫使華為品牌戰略性地重新關注軟件、聯網設備、商業計算或智能汽車等領域。

據華為拒絕置評的媒體報道，儘管華為被排除在美國技術之外，但今年仍可能生產自己的 5G 手機芯片。