菲律賓與澳大利亞高調在與中國有爭議南海海域軍演

菲律賓/澳大利亞/中國/南海

澳大利亞和菲律賓今天在有爭議的南海海域聯合舉行軍事演習。法新社說，北京聲稱對南海幾乎整個海域擁有主權。

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菲律賓總統費迪南德·馬科斯和澳大利亞國防部長理查德·馬勒斯出席了此次演習，演習地點位於斯卡伯勒礁以東 240 公里處，這是一個環礁形狀的珊瑚礁。該區域十多年來一直由中國控制，這裡也是最富裕的漁業區之一。

菲律賓總統小馬科斯對記者表示：“考慮到發生了如此多的事件證明該地區的動蕩，而這種演習，以及該地區國家之間的這種密切戰略合作尤顯極其重要。” 他認為，“這是我們如何為可能發生的情況做好準備的一個重要方法。”

中國聲稱對這片海域的幾乎全部擁有主權，台灣也聲稱擁有主權，而菲律賓、越南、馬來西亞和文萊則對部分海域存在爭議。

斯卡伯勒礁距離菲律賓主島呂宋島 230 公里，直到 2012 年北京接管之前，由菲律賓漁民所長期開發。

法新社說，中國一直無視位於荷蘭海牙的常設仲裁法院（PCA）的一項裁決，該法院於 2016 年裁定北京對這片戰略海域不享有“歷史性權利”。

中國在珊瑚礁周圍部署了海岸警衛隊和數百艘船隻。這裡擁有每年數萬億美元貿易經過的幾乎所有水道。

周五的澳大利亞-菲律賓演習是兩國首次進行此類規模的演習，將空中、海上和陸地演習結合起來，模擬收復敵方控制的島嶼。大約 1,200 名澳大利亞軍人和 560 名菲律賓海軍陸戰隊員在兩架澳大利亞 F-35 戰鬥機和兩艘堪培拉軍艦的協助下模擬了兩棲登陸。

此次演習是在8月5日中國海警船使用高壓水槍攔截菲律賓船隻後進行的，這些船隻本應在另一個有爭議的聖托馬斯島礁上為一小支駐軍提供補給。

上星期二，菲律賓海軍終於成功向聖托馬斯島礁旁一艘廢棄的軍艦駐軍提供補給，中國海警聲稱以“人道主義”為由，只允許向駐紮在“BRP Sierra Madre”號上的士兵提供食物和基本必需品，這艘船的歷史悠久，但於1999年擱淺在聖托馬斯礁上。