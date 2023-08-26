中國人：大張旗鼓地慶祝辭職

慶祝辭職

中國 – 離職不再是愁眉苦臉的事情，而是聚在一起慶祝一下，這種做法引發了法國記者的關注。26日，法國《世界報》駐上海記者西蒙·勒普拉特（Simon Leplâtre）發回報道說，一名22歲的奔馳汽車公司部門管理辭職後，沒有選擇靜悄悄地離開，而是和朋友們聚在一起慶祝了一番。照片上拉起的橫幅上寫着：“恭喜天哥，終於能收拾東西離開萬銀國際(大廈) ; 從此順風順水順財神，朝朝暮暮有男人。”

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這名在浙江金華市萬銀國際大廈就職的女性化名為Hai Yao。她告訴法國記者：以前我總是給自己買一些奢侈包來緩解工作的壓力，其實生活中不需要這些名牌包。

法國記者寫道，中國辭職再也不是悄聲的了，辭職的人大聲告訴朋友或同事，他離職了。一般法國人都很看重生日和退休時搞個隆重的辭別儀式。法國記者寫道：大張旗鼓地告訴別人辭職了，就像慶祝生日和退休走時一樣的喜慶。

法國記者表示，這些中國年輕人開始尋找就職工作時的意義，再也不想在工作崗位上累垮了自己；對共產黨政權號召的捲起袖子大幹一場的號召充耳不聞。

法國《世界報》駐上海記者表示，這名工作了兩年的部門經理告訴我，奔馳汽車銷售公司的其他職員年紀都比她大，誰也不顯得很賣力。

法國記者表示，辭職的年輕女性特意選擇了紅底黃字的橫幅，讓人們聯想起在中國街道、工廠張貼的宣傳海報的底色。

Hai Yao特意把自己慶祝辭職的聚會放在年輕人的生活方式平台-小紅書上。辭職朋友圈發文慶祝的做法和他們的父輩完全不同。父輩的工作單位表彰的都是些勞模。

有的年輕人會這樣提問題：當中國經濟增長放緩、工資不再上漲、未來充滿不確定性時，在工作崗位上拼搏得精疲力竭為了什麼呢？法國記者還注意到，海底撈的離職員工會得到公司發的一個大紅包，表示員工離職是因為才華出眾，而非被公司辭退。