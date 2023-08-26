中國禁日本魚時 進俄羅斯魚？

俄羅斯/中國/日本

日本福島核電站失事核電站處理後的放射性水被排放入海，中國高調全面禁止進口日本海鮮，俄羅斯不失時宜稱希望增加對中國的海產品出口。

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日本禁令後俄羅斯希望增加對中國的魚類和海鮮出口。而根據俄羅斯食品安全監管機構 Rosselkhoznadzor 7 月報告，俄羅斯是中國最大的海產品供應國之一，有 894 家俄羅斯公司獲准出口海產品。路透社今天報道稱，Rosselkhoznadzor 在周五晚間的一份聲明中說，正在尋求增加對中國出口的數量。

據該聲明稱，為了協助這一努力，Rosselkhoznadzor計畫繼續與中國就海鮮安全問題進行對話，並完成與中國就俄羅斯海產品向該國供應的規定進行的談判。據該聲明，1月至8月期間，俄羅斯一半以上水產品出口目的地為中國，但未提供具體數據，主要是狹鱈、鯡魚、比目魚、沙丁魚、鱈魚和螃蟹。

中國已經禁止從日本進口一些食品，但周四的全面禁令是出於對日本開始排放處理後的水後“放射性污染風險”的擔憂。

日本表示，俄羅斯和中國的批評沒有科學證據支持，水中的污染水平將低於世界衛生組織認為可以安全飲用的標準。

儘管如此，Rosselkhoznadzor 表示，儘管數量微不足道，但它已經加強了對日本海鮮進口的篩查。該監管機構還表示，俄羅斯約 70% 的海鮮產自俄羅斯遠東地區，該地區的水流方向“將防止俄羅斯船隻捕獲的海產品受到污染”。

路透社引據俄羅斯漁業機構稱，俄羅斯去年出口了 230 萬噸海產品，價值約 61 億美元，約佔其總捕撈量的一半，其中中國、韓國和日本是最大的進口國。