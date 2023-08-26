北京冬奧體育代表團秘書長受貪腐調查

中國/體育/貪腐

中國國家體育總局周六宣布，中國奧委會副主席，北京冬奧會中國代表團秘書長倪會忠受貪腐調查。目前中國政府在體育界展開反貪腐運動。

現年54歲的倪會忠2022年曾擔任北京冬奧會中國體育代表團秘書長，當時中國實行嚴格的應對新冠疫情措施。

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中國國家體育總局今天宣布，冬季運動管理中心 黨委書記、主任倪會忠涉嫌嚴重違紀違法，受到舉報，目前正接受中央紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組和河南省監察委員會審查調查。

現年54歲的倪會忠2022年曾擔任北京冬奧會中國體育代表團秘書長，當時中國實行嚴格的應對新冠疫情措施。

法新社指出，中共繼續在全行業開展反貪腐運動，倪會忠是近幾個月來一連串受到審查的體育官員之一。

中國最高人民檢察院本月發布消息稱：中國國家男子足球隊原主教練李鐵，涉嫌受賄、行賄，由鹹寧市人民檢察院依法向鹹寧市中級人民法院提起公訴。

曾經是前英超聯賽球員的李鐵是自去年11月以來幾位受到貪污調查的中國足協高官之一。

另外，今年6月，中國檯球協會處理兩名斯諾克職業球員，他們因捲入打假球和賭球醜聞受到終身禁賽的處罰，這一醜聞在全球體育界引起了軒然大波。

中國國家主席習近平執政10年以來，一直開展嚴厲的反腐運動。

他的支持者說，這一運動有助於確保中國政府誠信，而批評者卻說，這在一定程度上是習近平以此來清除其政治對手。