四年後首位加拿大部長到訪中國

環保

國際 – 加拿大環境與氣候變化部部長吉爾博特(Steven Guilbeault )一行啟程訪華。他前往中國參加中國環境與發展國際合作委員會（以下簡稱國合會）2023年年會。吉爾博特將出席8月28日至30日的“中國環境與發展國際合作委員會”（CCICED）年會，該委員會是中國政府的氣候諮詢機構。

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環境部長吉爾博特啟程前接受加拿大電台採訪時表示，我不虛此行，因為我們可以在推進氣候、生物多樣性方面與中國重新搭起橋樑。吉爾博特表示說，他想提出的兩項重要議題為減少甲烷排放和全球再生能源目標。他也希望接續去年底的聯合國自然峰會進一步行動，那次峰會最終達成一項全球協議，以保護支撐世界一半經濟的生態系統。

2022年12月初，中國生態環境部黃潤秋部長一行抵達蒙特利爾主持12月5日至17日召開的聯合國生物多樣性大會（COP15）。自上世紀90代初以來，加拿大環保部長吉爾博特一直參與環境保護運動。

吉爾伯特最出名的可能是2001年在為綠色和平組織工作期間，爬上加拿大國家電視塔（CN Tower)，並張開橫幅，上面寫着“加拿大和布什是氣候殺手”。多倫多警方拘捕了他，並發出“惡作劇”的指控。

鑒於吉爾博特激進環保人士的背景，他擔任環境部長的決定，表明加拿大總理特魯多在經濟和氣候之間，選擇了氣候。而特魯多在2015年和2019年的大選中都表示會在兩者之間尋找平衡。