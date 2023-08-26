美國商務部長雷蒙多本周末訪華

中美貿易

中美 – 美國商務部長吉娜·雷蒙多 （Gina Raimondo）將在本周末對中國展開為期四天的訪問。美國商務部8月22日表示，商務部長吉娜·雷蒙多(Gina Raimondo)將於8月27日至30日前往中國訪問，行程包括北京和上海，她將與中國政府高級官員和美國商業領袖舉行會談。

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美國商務部表示，商務部長的訪問將以中國國家主席習近平和美國總統拜登去年在印度尼西亞巴厘島達成的協議為基礎，以“深化兩國在一系列問題上的溝通”。 雙邊關係在從台灣貿易到南海等許多議題上仍存在爭執。

主要分歧包括美國對某些美國產品向中國出口實施的貿易限制。 華盛頓認為它們對於維護國家安全至關重要。 但北京方面認為，它們的主要目的是遏制中國經濟的崛起和發展。

美國8月還宣布將限制美國企業在中國自由投資人工智能（AI）或量子計算等最先進技術的可能性。 這一決定再次以“美國國家安全”為名，遭到北京方面的強烈批評。

美國財政部長珍妮特·耶倫上個月訪問北京期間，試圖就美國的多項限制向中國當局做出保證。 她特別承諾，任何新措施都將以透明的方式實施。

耶倫還主張中美之間“良性競爭”，並呼籲兩國在應對氣候變化威脅方面加強合作。 美國氣候特使約翰·克里7月份剛剛訪問過中國。

與此同時，美國國務卿布林肯上個月訪問了北京，這是自 2018 年以來美國官員的最高級別訪問。他特別會見了中國國家主席習近平，並保證在許多方面取得了進展。爭論。

然而，耶倫和布林肯的訪問都沒有帶來重大進展。 上周拜登與中國和日本領導人在華盛頓附近舉行的峰會特別旨在對抗北京，引發中國的不滿。

美國總統最近就其經濟和人口狀況將這個第二世界強國稱為“定時炸彈”。 但他仍然保證，希望“今年秋天”與習近平會面。 兩位領導人還可能於下個月在新德里舉行的二十國集團（G20）峰會期間舉行會面。