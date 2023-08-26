習近平抵達新疆贊當地穩定

中國/新疆/習近平

中國國家主席習近平周六抵訪新疆，並稱讚這一長期遭受襲擊的地區有"來之不易的社會穩定"。

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據法新社今天報道稱，這是中國國家主席習近平自2022年7月以來第二次訪問這個位於中國西北部的地區，這裡是維吾爾少數民族的地區，根據西方的研究與指控，維吾爾族大多數是穆斯林，也是鎮壓運動的目標，與其他穆斯林少數民族一樣是侵犯人權行為的受害者。

2022 年是習近平自 2014 年以來的首次訪問。

據中國國家廣播電視公司 CCTV 報道，習近平在自治區首府烏魯木齊發表講話時強調，當務之急是維護社會穩定，並用穩定保障發展。

據習近平強調 "要把開展反恐怖和反分裂鬥爭與實現社會穩定和遵紀守法常態化結合起來"。習近平還敦促地方領導 "深入推進打擊伊斯蘭教罪惡化，有效控制非法宗教活動"。

據西方專家和人權組織稱，2010 年代中期發起的打擊 "伊斯蘭恐怖主義 "運動導致維吾爾族和其他穆斯林少數民族遭到大規模逮捕，被關押在 "再教育營"，並被強迫勞動和絕育。

中國否認所有這些指控。尤其是，中國否認存在勞教所，強調只是剷除極端主義的"職業培訓中心"。

美國指責中國實施了 "種族滅絕"，一些西方國家的議會也提出了同樣的指控。聯合國人權事務高級專員去年的一份報告提出了 "反人類罪 "的可能性，並列舉了酷刑和性暴力的 "可信證據"。

據法新社稱，維吾爾族在 1949 年中華人民共和國成立時在新疆占人口絕大多數，但現在只佔該地區人口的 45%，而漢族則從當時的 20 萬增長到現在的約 1000 萬，占 新疆人口41%。