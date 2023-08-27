中俄結束太平洋聯合巡航 稱各自回返

俄羅斯/中國/太平洋聯合巡航

據俄羅斯國際文傳電訊社今天報告，俄羅斯海軍軍艦支隊結束了與中國海軍艦艇為期三個多星期的太平洋聯合巡邏任務後返回。此前《華爾街日報》8 月初報道稱，11 艘俄羅斯和中國船隻駛近阿留申群島，這似乎是接近美國海岸的此類船隊中規模最大的聯合巡航。

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據路透社今天引據俄羅斯太平洋艦隊消息稱，俄羅斯太平洋艦隊的軍艦與中國海軍艦艇支隊一起穿越日本海、鄂霍次克海、白令海和太平洋，航行超過7000海里。

俄羅斯國際文傳社的消息說，俄中分遣隊在巡邏期間沿着千島山脊經過。俄羅斯太平洋艦隊一些最大的軍艦參加了此次巡邏。

這些島嶼位於日本北部北海道島附近，在俄羅斯被稱為千島群島，在日本被稱為北方四島，並且一直是鄰國之間數十年來緊張關係的核心。

俄中軍艦還繞行了阿留申群島部分海域。阿留申群島的大部分屬於美國阿拉斯加州，但堪察加半島附近的科曼德群島屬於俄羅斯。

《華爾街日報》8 月初報道稱，11 艘俄羅斯和中國船隻駛近阿留申群島，該報援引美國官員的話說，但這些船隻從未進入美國領海。

俄羅斯軍方消息說，在巡邏期間，中俄海軍進行了聯合反潛和防空演習，雙方使用直升機和海軍航空兵飛機搜索了模擬敵方的潛艇，並在模擬敵方的一個分隊進行了模擬導彈發射。