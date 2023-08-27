呼籲“躺平”應對核廢水 網易新聞B站賬號被封

中國言論自由

在日本排放核廢水入海後，中國知名媒體之一的網易新聞8月25日在其bilibili（又稱B站）發表評論內容，提倡“不結婚不生孩”、不買房不買車、“躺平”等主張，被質疑是在暗諷當前社會問題，與官方政策唱反調，該帳號很快被封禁。

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中國官方對於日本排放核廢水一向維持譴責態度。據香港星島日報及社群網站X（前稱推特）賬號「李老師不是你老師」發文稱，網易新聞25日在「嗶哩嗶哩」（bilibili，俗稱B站）官方賬號發文，指“鑒於鄰國排放核污水，小編認為我們應該早做準備”。

該則貼文提出4點意見：例如，“不要結婚生孩子，不能污染祖國的下一代”；“多存款，少消費，以備意外發生”；“不要買房，不要買車，人可能活不了那麼久”；“盡量在家躺平，不要出門亂跑，不出門上班也沒關係”。

報道稱，網易新聞隨後同一天下午刪除該動態貼文，隨後其B站賬號被封。目前進入該賬號，仍可看到“該賬號封禁中”的字眼，最新貼文已是24日發布，其中一則是“壽司店遮蓋店內‘日本’字眼”。

對此，有網民調侃道，“上一次封禁是2022年度新聞盤點…就當放暑假了”。有網民說，“網易造反啦”、“網易不想活了”、“網易有種“、“網易你是我的神”、“網易一向有態度！”、“要是全國人民都有網易這覺悟，還有救”。

報道指出，日本24日開始排放核處理水，中國同日起全面禁止原產地為日本的水產品進口。中國官方更發動輿論戰，強烈譴責日本做法，不少中國網友聲稱應抵制日貨，在中國的日料店紛紛表態，指會停止使用日本食材，更有壽司店聲稱從沒使用任何與日本有關的食材。