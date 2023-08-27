媒體注意到習近平重申新疆“社會穩定”優先

中國/新疆/習近平

媒體注意到關於中國，中國國家主席習近平重申新疆“社會穩定”優先。不存在改變新疆政策的問題。 習近平8月26日星期六在中國西部維吾爾自治區首府重申了這一點。 他在講話中盛讚“社會穩定來之不易”。

廣告 繼續瀏覽後續

據本台駐華記者斯特凡·拉加德 (Stéphane Lagarde) 報道，中國國家主席習近平堅持並表示：當務之急仍然是中國西部地區的穩定，因此要維持對穆斯林少數民族的強硬政策，但這一政策在聯合國人權委員會去年九月的一份報告中卻受到了部分譴責。

據中國中央電視台發表的講話節選，中國國家主席再次強調維吾爾自治區的“反恐、反分裂”、打擊“非法宗教活動”和“遵守法律”仍然是重要任務。以 2009 年的騷亂和隨後的鎮壓為標誌。 具體來說，這意味着伊斯蘭教的中國化和人口的搬遷仍將繼續。

新疆自治區學校原來教授維吾爾語的課程現已改為教授普通話。 來自穆斯林少數民族的年輕人經常以經濟發展（“社會穩定”的支柱）的名義被送到中國東部沿海的工廠。 結果據法新社回溯說，中國的主體民族漢族現在佔新疆人口的 41%，而 1949 年中華人民共和國成立時，漢族人口僅為 20 萬。

這是中國國家主席習近平九年來第二次造訪中國西部新疆。 習近平曾宣稱新疆是“連接中國與其他國家的主要樞紐”，並稱讚“一帶一路”取得“豐碩成果”，中國的新絲綢之路使中國加快了基礎設施領域的貿易和投資，特別是與亞洲和非洲。

習近平這次訪問新疆也是他從南非金磚國家峰會回來的路上令人驚訝的議程，中國在南非金磚集團峰會上推動了這個新興俱樂部的擴張。 因此，這也是更廣泛溝通聯繫的一部分，特別是與在南非會面的“南半球”國家領導人的溝通。 在維吾爾自治區首府烏魯木齊，習近平倡導用正面宣傳展示“美麗微笑”的新疆。