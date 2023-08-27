官方報告中國工業利潤連續第七個月下滑

中國/經濟

根據中國國家統計局周日公布的數據，中國工業繼上半年下降16.8%之後，前7個月中國工業企業利潤同比下降15.5%。7月同比下降6.7%，今年連續第七個月下滑。路透社說，中國疫情後復蘇步履蹣跚，需求疲軟，企業面臨壓力。 。

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中國國家統計局周日公布的數據還顯示，6 月份利潤下降了 8.3%。

路透社說，中國國家統計局只是偶爾發布月度數據。

據報告，中國大型製造商上半年出現虧損，工程公司中國鋁業國際報告凈虧損8.306億元人民幣（1.142億美元），而上年同期凈利潤為1.236億元人民幣。

由於房地產衰退加劇、消費者支出疲軟和信貸增長下滑，復蘇進程緩慢，各大銀行已將今年的增長預測下調至低於政府約 5% 的目標，促使當局大幅削減利率並承諾提供進一步支持。

該報道引述詳細數據顯示，今年前7個月，國有企業盈利下降20.3%，外資企業下降12.4%，私營企業下降10.7%。41個主要工業行業中，有28個行業利潤大幅下滑，其中黑色金屬冶煉及壓延加工業降幅最大，達90.5%。

路透社引述中國國家主席習近平周二在南非的一個論壇上表示，經濟具有韌性，長期增長的基本面沒有改變。