就日本核處理水排放的中國式民調貽笑大方

中國官方就日本正式排放核處理水發動輿論戰，新華社進行民調，3個選項分別是“強烈譴責”、“禍害全人類”及“歷史恥辱”。有網友直言這是中國式投票，“3個選項等於1個”。

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美國的華文媒體“世界日報”報道：日本24日正式開始排放核處理水，中國官方也大肆發動輿論戰抨擊日本，包括同一天官媒新華社在官方微博發文，主題標籤為“我們強烈反對日本核污染水排海”，指日本政府無視國際社會的強烈質疑和反對，單方面強行啟動福島的核處理水排海。

貼文又指，會進行一項題為“你對日本核污染水排海想說什麼”的民調，民調有3個選項，分別是“堅決反對，強烈譴責”、“禍害子孫後代，禍害全人類！”、“記住20230824，日本必將被釘在歷史恥辱柱上！”

迄今貼文下有近千個留言，當中不少網友嘲諷民調的選項，“這選項還沒開始投，就贏麻了”、“哈哈哈，果然是中國式投票，全票不是夢想”、“中國式投票，誰敢說中國沒有民主？”、“新聞標題我都替你想好了：民調顯示，無一人對日本廢水排海行為表示理解”。

另有網友表示，“這些選項不都一個意思，沒其他能選嗎？”、“我理解日本排放，給加個選項吧”。

在中國官方帶動反對日本排放核處理水的風向下，民間開始出現反日民族主義情緒。有網友留言指“不想譴責，只想把它們滅了”。