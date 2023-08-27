抗議日本新招：國慶日本游大批退團 有向日本學校扔磚頭

中國/日本/核處理水排海

日本核處理水排海後，中國反日情緒蔓延。繼日本水產品、化妝品先後被禁或遭抵制後，赴日本旅遊團更出現退團潮，旅行社不敢推廣日本團。更有中國民眾打越洋電話騷擾日本機構，且向境內的日本人學校投擲石塊。

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據中央社引述消息報道稱，日本核處理水觸動中國反日情緒，中國赴日旅遊現退團潮。從中國網絡訊息顯示，由於上述名單將日本美妝用品一網打盡，導致中國境內近日已出現了日系美妝用品的退貨潮，迫使日本美妝業者近來頻頻喊冤，紛紛公開澄清他們的產品製程與海水無關。

更引起注意的則是日本旅遊團的退團潮。中央社稱綜合第一財經等中國媒體消息，中國官方日前才公布第3批恢復出境旅遊團名單，日本名列其中，一度躍居今年中國“十一”長假的海外旅遊熱門榜首，被中國旅遊業界形容為“爆發期”。但日本核處理水排海後，退團潮卻導致情勢驟變。

除旅遊外，在官方刻意操作下，中國民間反日情緒被點燃。香港01消息說，日本駐青島總領事館26日表示，24日日本核處理水排海當天，有當地民眾向青島日本人學校投擲石塊，並未造成人員受傷及設施損壞，一名涉案男子被捕。