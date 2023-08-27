法國記者看中國宣布的“印花稅減半”

中“印花稅減半”

中國財政部8月27日晚間消息稱，為活躍資本市場、提振投資者信心，自2023年8月28日起，證券交易印花稅實施減半徵收。法國記者認為，這一做法是政府旨在挽回對中國資產失去信心的投資者。

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法國記者表示，人們此前一直期待着這項措施。中國財政部表示，印花稅是目前股票交易中下調空間最大的交易費用。調整前，按照成交額的1‰由股票出讓方單邊繳納；調整後，由股票出讓方按照0.5‰單邊繳納。

法國記者表示，最近，中國股市萎靡、青年失業率高、出口下降和房地產債務危機而受到震動。 房地產大亨恆大負債纍纍的情況，又讓中國形象受損了一些。恆大27日還表示，儘管總債務略有下降，但上半年的虧損擴大了。 根據香港證券交易所網站上發布的聲明，其 1 月至 6 月期間的凈虧損達 330 億元人民幣（45.3 億美元）。

如果說恆大墜入地獄是中國房地產危機的象徵，那麼他並不是唯一經營陷入困境的企業。 長期以來被認為財務狀況良好的碧桂園在八月初無法償還兩筆貸款利息。

另據彭博社報道稱，滬深證券交易所主要市值的滬深300指數在連續兩年下跌後，2023年下跌約4%。 此次下跌的部分原因是新冠大流行後經濟缺乏真正的復蘇，當局仍不願啟動復蘇計畫。 《快報》經濟學家亞當·波森 (Adam Posen) 最近分析道：“現在很明顯，以疫情爆發為標誌的 2020 年第一季度，是中國經濟無法逆轉的時刻。”

儘管中國經濟亮起了紅燈，但由於無法獲得官方數據，觀察家們只能蛛絲馬跡地判斷分析。 在中國，越來越多的經濟和科學信息數據不再完整。8月中旬，中國國家統計局曾表示，出於“完善”勞動力調查統計方法的考慮，暫停發布全國城鎮青年失業率。

法國管理公司的策略師 François Rimeu 在我們的專欄中哀嘆道。 迄今為止的最新例子是暫停公布16至24歲年輕人的失業率。 根據最新發布的報告，這一比例約為 21%。 刻意含糊其辭的數據嚇跑了投資者。

在此背景下，政府提出的5%左右的經濟增長目標似乎難以維持。 尤其是中國國家主席似乎還沒有準備好採取重大措施。 隨着股市交易稅的宣布，政府旨在挽回對中國資產失去信心的投資者。