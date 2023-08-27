法國記者：金磚擴員的雙重邏輯

金磚擴員

國際 – 金磚組織在約翰內斯堡決定從5國擴展到11國，法國《世界報》27日發表社評文章認為，通過從五個國家到十一個國家，金磚國家應該能夠更好地捍衛全球南方的利益。 但中國希望以此來團結反美陣線是不太現實的。

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法國記者表示，這絕對是最簡單的選擇。 金磚國家不是一個國際組織，沒有永久性機構，迄今為止只建立了一個共同機構，即開發銀行。 其成員具有不同的政治制度，既不共享單一市場，也不制定共同標準，其成員的異質性使得進一步的研究變得複雜。 這無疑解釋了約翰內斯堡去美元化雄心減弱的原因。 金磚擴員為金磚國家提供了在世界舞台上發揮影響力的最佳機會。

通過整合沙特阿拉伯、阿拉伯聯合酋長國、伊朗、埃及、埃塞俄比亞和阿根廷，成員國從 5 個增加到 11 個，該集團將佔全球人口的 46%，佔世界國內生產總值的三分之一，當然還多一些。 它因中東國家和石油生產國而富裕，增強其非洲一極，並將包括拉丁美洲最大的兩個國家。 對於一個已經依賴世界上人口最多的兩個亞洲國家的集團來說，這是一個相當大的變化。

當然，真正的問題是這次擴員所尋求的目標。 南非總統拉馬福薩強調了潛在的經濟利益。 確實可以假設，這十一個國家之間的經濟和金融合作將會加強，特別是得益於沙特阿拉伯和阿聯酋的投資能力。 它還應該讓金磚國家在可持續發展領域更好地集體捍衛全球南方的關切（如果俄羅斯是全球南方的一部分），並在仍然由西方人主導的全球多邊體系的改革中發揮更大的影響力。

另一方面，這個聯盟的基本政治目標不太現實。 擴員規模的決定是中國國家主席習近平的勝利，他是該計畫最熱心的支持者。 然而，如果他打算讓由十一個成員國組成的金磚國家成為他與美國競爭的工具，那麼他將面臨印度和巴西，而這兩個國家的初衷並不相同。 同樣，如果他得到普京（Vladimir Putin）支持，建立一個能夠對抗七國集團（G7）的整體，或者西方國家在美國周圍或旁邊形成的聯盟網絡。但擴員後的金磚11國的政體不同，在南非、伊朗、巴西和中國政體中找到一致性是很難的事情。

印度分析師 Raja Mohan 警告說，成員數量越多，共同點就越小。 而且約翰內斯堡也不是1955年在萬隆（印度尼西亞）誕生的不結盟運動，其目的是遠離美國集團和蘇聯集團這兩個巨大的敵對集團，而不是投入到大國之間的競爭。更大地擴展金磚組織不足以能打造一個共同的家園。