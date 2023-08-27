秀愛國反日無上限 貴州壽司店老闆砸店

中國/核處理水入海/日本

近日日本排放核廢水，中國全面禁止日本海鮮進口，使在中國國內經營的日本料理店陷入困境，近日有一名男子更是直接爆氣砸自己的日本料理店，稱後續將改開中餐店。網民責問當時開日餐時怎麼不愛國？！

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自由時報今天引述《《猛瑪新聞》 》消息，中國貴州一名男子25日將自己所經營的日本料理店砸掉，從影片中可見，店內景象一團亂，而男子憤怒撕掉店內的海報，且把酒瓶都砸在地上，看起來非常憤怒。

該男子為此表示，日本這種行為會對海洋生態系統和相關產業造成嚴重損害，再加上民族情懷，才做出這一激烈的舉動，把自己的日本料理店給砸了，藉以表達對日本核污水排放行為的憤怒和不滿。

影片曝光後，網友紛紛留言“表演型人格”、“笑死我了，砸的全是不值錢的空酒瓶和貼紙，連燈籠都不捨得碰一下”、“你有民族情結你當初開日料店？”、“有民族情懷根本就不會開”、“炒作民族情懷搞賺錢”、“貴州我是不信的。大概率是日料店開不下去了，換經營別的了”。

消息稱，福島核廢水事件令中國日料店陷入倒閉風波，各地壽司品牌密集表態未用、或已停用日本食材，更有日料店為此出奇招上架“防輻射套餐”，遭其他網友認為是割韭菜。

沒有消息報告中國國內的反日風波影響是否出國，因為世界各地由中國人盤購經營的日食店成千上萬，店主是否也跨界愛國禁用日本餐，目前不得而知。