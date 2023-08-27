習近平反腐正劍指醫藥 有預測下一刀砍向財經

中國/反腐

中共領導人習近平上台後高舉反腐，英媒刊評論指出，過去10年習陸續針對軍隊、政法、金融及紀檢開刀，最新的第五刀則砍向醫藥，認為下一波目標應鎖定與組織及財經相關。

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據中央社今天引述消息報道稱，中共總書記，國家主席習近平打破中國數十年來逐漸成形的規範，自18大成為領導人10年後，去年20大取得史無前例的第3個任期，掌握權力頂峰，以反腐為名的行動也一波接一波。

英國金融時報（Financial Times）8月25日刊出評論人士葉勝舟文章，指回顧中共18大以來的反腐主要領域、政績和節奏；第一刀砍向軍隊，第二刀砍向政法，第三刀砍向金融，第四刀砍向紀檢，其中政法、紀檢兩個領域先後實施全國教育整頓。雖然今年4月以來，中國經濟復蘇乏力，但反腐戰場卻高歌猛進。出現的第五刀則砍向醫藥。

據陸媒中新網的不完全統計，今年1月1日至8月17日，全國至少有184位醫院院長、書記被查，數量超過2022年全年（約75名）的兩倍以上。

英國金融時報刊登的文章認為，醫療反腐之後如有第六刀，應砍向組織，有必要在政法系統、紀檢系統之後實施全國組織系統教育整頓，並指吏治的腐敗是最大的腐敗。文章指出，另反腐第七刀應砍向財經，重點是發改、財政兩個部門，合稱“發財”。一個掌握項目審批，一個掌握政府錢袋，正是中央紀委界定權力集中、資金密集、資源富集的重點領域，也是腐敗易發區、重災區。

分析指這兩個領域和醫療領域一樣油水太多，大刀闊斧反腐後更容易彌補國庫虧空。