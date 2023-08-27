雷蒙多能重新平衡美中關係嗎？

美商務部長訪華

中美 – 美國商務部長雷蒙多( Gina Raimondo )於 8 月 27 日星期日前往北京和上海會見中國高級官員。 為期四天的訪問將於周三結束。 這次訪問非常重要，而兩國之間的關係由於從台灣到南中國海的許多問題仍然緊張，還有被深化了的中美貿易摩擦。臨行前，雷蒙多對記者說，我所要遵循的是：能促進的地方就促進；能保護的就必須保護”。

廣告 繼續瀏覽後續

雷蒙多訪華期間不得不採取外交手段，她訪華時期比較微妙。 由於華盛頓對中國的出口實施了一系列限制，美國商務部長必須努力加強與北京的貿易關係。 法廣駐紐約記者盧布納·阿納基 (Loubna Anaki) 報道說，美國的商務部實施的限制太多了。 因此，雷蒙多的使命是讓中國人和美國人相信，在施加限制以“保護”美國利益的同時，建立商業關係是可能的。 商務部長將在美國商人代表團的陪同下會見中國商務部長以及該國其他高級官員。

美國媒體向這位在金融界開始職業生涯的羅德島州前州長講述了她在華盛頓的雄心壯志。 可以肯定的是，自從拜登選中她參與美國的再工業化以來，她的影響力已經在美國政府中初見成效。 為了讓美國工業再次具有競爭力，雷蒙多開始阻止中國公司獲得最先進的技術：這就是為什麼她的秘書處對公司和敏感產品制定了黑名單，現在禁止使用這些產品與北京進行貿易。

與歐洲人一樣，美國人正在大力投資以重新安置微處理器和芯片的生產，這些芯片對於涉及計算的一切都至關重要。 稍微複雜一點的是，如果中國在技術上落後，它就控制着製造這些微處理器所必需的絕大多數稀土。 在美國財政部長耶倫訪華之前，中國商務部和中國海關總署7月3日宣布，自8月1日起，將對鎵和鍺的出口實施出口許可制度，以便“維護國家的安全和利益”。

雷蒙多此訪是拜登政府成員近幾個月來的第四次訪華，這證明了美國總統對因美中分歧關係冷淡，但它又不得不重視中美關係的姿態。 在華盛頓，一些人希望這次訪問能夠比之前美國官員的訪問取得更具體的進展。 因此，在習近平和拜登定於 11 月舉行會議的幾個月前，雷蒙多希望此次訪華能夠獲得某些平衡以緩解兩國關係。