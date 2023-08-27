RFI專欄 / 非洲經濟

金磚集團成員南非得益於外交

金磚集團 – 在南非經濟中心約翰內斯堡（Johannesburg），前後歷時三天的第15屆金磚國家（BRICS）首腦峰會已於本周四（2023年08月24日）落下帷幕。就此，本台法廣（RFI）法語《非洲經濟»（Chronique Afrique Economie）專欄在本周上網了多篇相關報道。其中之一觸及南非在金磚集團中的份量，和中國領導人習近平對南非的國事訪問。

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FMM Image / L’Afrique du Sud accueille le Sommet des Brics du 22 au 24 août 2023 au centre de conférences de Johannesburg. Ici, le 15e Sommet des Brics, acronyme des cinq membres avec le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud. (illustration) RFI非洲 / 南非在其經濟中心約翰內斯堡舉辦第15屆金磚國家（BRICS）首腦峰會 （2023年08月22日至24日）。
FMM Image / L’Afrique du Sud accueille le Sommet des Brics du 22 au 24 août 2023 au centre de conférences de Johannesburg. Ici, le 15e Sommet des Brics, acronyme des cinq membres avec le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud. (illustration) RFI非洲 / 南非在其經濟中心約翰內斯堡舉辦第15屆金磚國家（BRICS）首腦峰會 （2023年08月22日至24日）。 © Captura de tela imagens France24
作者： 尼古拉
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本台法廣（RFI）法文網2023年08月21日星期一，在《非洲經濟»（Chronique Afrique Economie）專欄中刊出了南非通訊員克萊爾（Claire Bargelès）發自約翰內斯堡（Johannesburg）的一篇採訪報道，內容圍繞南非在金磚集團中的份量。

Image RFI - Chronique Afrique Economie
FMM / RFI : Chronique Afrique économie 法廣«非洲經濟»專欄 © FMM - RFI

這一報道的法文原標題為：[Quelle place pour l’Afrique du Sud au sein des Brics? ]。換做中文可被譯作[南非在金磚組織內具何位置？]。下面是簡介以供分享。

-- 南非嘗試以外交來揚長補短 -

本台法廣（RFI）法文網«非洲經濟»專欄(Chronique Afrique Economie)上的這一報道在開文中介紹說，2023年08月22日至24日，南非在約翰內斯堡的會議中心接待金磚集團首腦峰會。2010年加入金磚組織的南非，目前是這一集團最年輕的成員。這個縮寫出自經濟學家吉姆·奧尼爾(Jim O'Neill)。但從經濟角度而言，南非與這一集團的其它成員：巴西、俄羅斯、印度、中國相比較，並非屬於同一重量級。但南非試着以外交來揚長補短。

Image RFI - Brics - 2023
RFI Image Archive / L’Afrique du Sud accueille le Sommet des Brics du 22 au 24 août 2023 au centre de conférences de Johannesburg. Ici, de gauche à droite, le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva, le président chinois Xi Jinping, le président sud-africain Cyril Ramaphosa, le Premier ministre indien Narendra Modi et le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov, lors du sommet 2023 des BRICS à Johannesburg, en Afrique du Sud, le mercredi 23 août 2023. AP - Gianluigi Guercia / RFI Image Archive

南非人口在金磚集團中占不到2%，國內生產總值（PIB）的比率也是如此。南非的各項指標與金磚集團內的其它夥伴國具有一定的距離。南非斯泰倫博斯大學（Université de Stellenbosch）的一名經濟學教授覺得，這種差距還將繼續拉大。南非在最初加盟時，是一個不錯的夥伴。但到了2010年代，南非經濟遭遇苦難，停滯了。這是看到了不同的發展軌跡。1990年時，中國的國內生產總值（PIB）人均只有南非的一半。到2016年時就已超越了。鑒於南非未來幾年的經濟增長預測很低，這種軌跡將得以確認。

-- 南非認為其在非洲具影響力 -

南非大學（Université d’Afrique du Sud）的一名經濟學教授則認為，南非之所以能夠在金磚集團中保住話語權，靠的是其外交地位。南非是一個在非洲具有影響力的夥伴：多次進入聯合國安理會，在現總統拉馬福薩任內曾主持非洲聯盟。這是為南非加分。

Image - RFI - Afrique Economie
RFI / Afrique Economie. 法廣«非洲經濟» © FMM - RFI Chronique

南非在金磚集團里獲得的好處，目前還不多。除了新開發銀行（Nouvelle Banque de Développement）的貸款之外，主要得益於和中國的雙邊關係。在參加金磚峰會的同時，中國國家主席習近平也獲得南非以國事訪問的規格接待。

-- 中國是南非最重要貿易夥伴 -

本台法廣（RFI）«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique Economie）的這一報道最後提到，南非女外長潘多爾夫人（Mme Naledi Pandor）覺得，金磚集團內的交換仍有待發展。金磚集團去年佔南非貿易的21%，中國仍是最重要的夥伴。南非與金磚國家之間是貿易逆差。南非急需改變由原材料主導出口的現狀。

（ 翻譯和編輯：法廣 RFI 電台 尼古拉 

~. Fin .~

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