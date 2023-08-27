金磚集團成員南非得益於外交

RFI專欄 / 非洲經濟

金磚集團 – 在南非經濟中心約翰內斯堡（Johannesburg），前後歷時三天的第15屆金磚國家（BRICS）首腦峰會已於本周四（2023年08月24日）落下帷幕。就此，本台法廣（RFI）法語《非洲經濟»（Chronique Afrique Economie）專欄在本周上網了多篇相關報道。其中之一觸及南非在金磚集團中的份量，和中國領導人習近平對南非的國事訪問。

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本台法廣（RFI）法文網2023年08月21日星期一，在《非洲經濟»（Chronique Afrique Economie）專欄中刊出了南非通訊員克萊爾（Claire Bargelès）發自約翰內斯堡（Johannesburg）的一篇採訪報道，內容圍繞南非在金磚集團中的份量。

FMM / RFI : Chronique Afrique économie 法廣«非洲經濟»專欄 © FMM - RFI

這一報道的法文原標題為：[Quelle place pour l’Afrique du Sud au sein des Brics? ]。換做中文可被譯作[南非在金磚組織內具何位置？]。下面是簡介以供分享。

-- 南非嘗試以外交來揚長補短 -

本台法廣（RFI）法文網«非洲經濟»專欄(Chronique Afrique Economie)上的這一報道在開文中介紹說，2023年08月22日至24日，南非在約翰內斯堡的會議中心接待金磚集團首腦峰會。2010年加入金磚組織的南非，目前是這一集團最年輕的成員。這個縮寫出自經濟學家吉姆·奧尼爾(Jim O'Neill)。但從經濟角度而言，南非與這一集團的其它成員：巴西、俄羅斯、印度、中國相比較，並非屬於同一重量級。但南非試着以外交來揚長補短。

RFI Image Archive / L’Afrique du Sud accueille le Sommet des Brics du 22 au 24 août 2023 au centre de conférences de Johannesburg. Ici, de gauche à droite, le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva, le président chinois Xi Jinping, le président sud-africain Cyril Ramaphosa, le Premier ministre indien Narendra Modi et le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov, lors du sommet 2023 des BRICS à Johannesburg, en Afrique du Sud, le mercredi 23 août 2023. AP - Gianluigi Guercia / RFI Image Archive

南非人口在金磚集團中占不到2%，國內生產總值（PIB）的比率也是如此。南非的各項指標與金磚集團內的其它夥伴國具有一定的距離。南非斯泰倫博斯大學（Université de Stellenbosch）的一名經濟學教授覺得，這種差距還將繼續拉大。南非在最初加盟時，是一個不錯的夥伴。但到了2010年代，南非經濟遭遇苦難，停滯了。這是看到了不同的發展軌跡。1990年時，中國的國內生產總值（PIB）人均只有南非的一半。到2016年時就已超越了。鑒於南非未來幾年的經濟增長預測很低，這種軌跡將得以確認。

-- 南非認為其在非洲具影響力 -

南非大學（Université d’Afrique du Sud）的一名經濟學教授則認為，南非之所以能夠在金磚集團中保住話語權，靠的是其外交地位。南非是一個在非洲具有影響力的夥伴：多次進入聯合國安理會，在現總統拉馬福薩任內曾主持非洲聯盟。這是為南非加分。

RFI / Afrique Economie. 法廣«非洲經濟» © FMM - RFI Chronique

南非在金磚集團里獲得的好處，目前還不多。除了新開發銀行（Nouvelle Banque de Développement）的貸款之外，主要得益於和中國的雙邊關係。在參加金磚峰會的同時，中國國家主席習近平也獲得南非以國事訪問的規格接待。

-- 中國是南非最重要貿易夥伴 -

本台法廣（RFI）«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique Economie）的這一報道最後提到，南非女外長潘多爾夫人（Mme Naledi Pandor）覺得，金磚集團內的交換仍有待發展。金磚集團去年佔南非貿易的21%，中國仍是最重要的夥伴。南非與金磚國家之間是貿易逆差。南非急需改變由原材料主導出口的現狀。

（ 翻譯和編輯：法廣 RFI 電台 尼古拉 ）

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