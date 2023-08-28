中美緊張局勢催生中國紙牌“摜蛋”遊戲熱潮

中國/摜蛋

近年來，隨着外國資金的枯竭，中國的銀行家和企業高管越來越依賴國內資本，但釋放現金的一種流行方式很可能就是“扔雞蛋”。此抽象成為遊戲，就成就了一個新的紙牌遊戲熱門。

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據路透社今天報道稱，中美緊張局勢催生中國紙牌遊戲熱潮。金融專業人士甚至在中國北京的培訓課程中學習如何玩摜蛋。這是一種類似撲克的紙牌遊戲。該遊戲，像是鬥地主，80分之類的，雖然已經存在了幾十年，但幾年前，隨着風險投資家意識到摜蛋在東部地區富有的地方政府官員中的受歡迎程度，它們在風險投資家中獲得了新的生命。

商界對此遊戲的興趣日益濃厚，在全國範圍內引發了對這款遊戲的熱潮，部分原因是與中國最大貿易夥伴美國的關係惡化導致的財務限制。

本月，美國總統拜登禁止了對半導體的部分投資，並對其他敏感行業實施了控制，旨在遏制可能讓競爭對手北京在技術領域獲得優勢的貿易和融資。PitchBook 數據顯示，美國對華風險投資總額從 2021 年的 329 億美元驟降至去年的 97 億美元。

過去幾年，中國國家主席習近平在科技、房地產和私人輔導等領域發起打擊行動，表明他希望政府在經濟中發揮更大作用，國內私人資本由此也隨之減少。

隨着投資前景黯淡，金融家越來越多地將這種遊戲視為一種與掌握當地項目資金的官員建立“關係”或聯繫的方式，尤其是那些可能認為風險太大的海外投資者。

據一位金融家稱，“在金融領域，信息就是貨幣。” 他稱對他來說，摜蛋遊戲已經成為招待地方官員之前的標準策略。

北京一位經紀人透露，他的老闆本月命令所有員工學習這款遊戲。

與經典的橋牌一樣，該遊戲是由四名玩家組成的團隊進行的。使用兩副牌，玩家必須扔掉手中撲克牌，要與其它紙牌組合得分，並在對手之前清空手中的牌。

經營一家私人俱樂部的黃姓商人說，“通過觀察一個人的比賽風格，你可以看出他是否聰明、是否有攻擊性，或者是否具有團隊合作精神。這可以幫助你決定是否想要他作為商業夥伴。” 這名黃姓商人說，已成為官員和公司高管最喜歡的消遣。

據路透社說，但並不是所有人都將官蛋視為商業工具。許多玩家表示，他們只是喜歡這款遊戲所帶來的精神刺激，因為遊戲價格便宜、玩起來很方便，而且可以進行社交。這些因素綜合起來解釋了它對各行各業的吸引力。

一位玩家稱，“它是免費的。與‘德州撲克’或麻將不同，這個遊戲不需要花錢也能玩得開心。而且，金錢會破壞友誼和遊戲。”

雖然路透社採訪的玩家表示他們不賭博，但中國官員過去曾因通過玩紙牌遊戲或麻將這一傳統消遣方式收受賄賂而受到譴責。今年四月，執政的共產黨反腐監督機構譴責了東部省份安徽省的一名官員，指責他在培訓班上玩摜蛋等不當行為。

該報道又說，然而，中國國家體育局今年組織了首屆全國摜蛋比賽，這表明北京並沒有因為人們對這項運動日益增長的興趣而感到不安。