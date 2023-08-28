反日浪潮新一波反傷了中國自家 官方火速降溫？

中國/日本/核處理水排海

日本福島核處理水排入大海，中國官方通過輿論渲染日本核污染危害國民健康，再度觸發民間反日情緒，各地抵制日貨行動一發不可收拾。本周一，官方有限度的壓制反日言論。在微博，有關日本的議論一度“跌出”排名前50。消息說，中國儘力反日，反而沒有得到世界讚賞，國際評論更指中國毫無理性有失顏面。

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據自由亞洲今天報道反日浪潮殃及無辜商人，稱官方降溫反日情緒。因中國民間抵制日貨，殃及各個行業。

幾天前，中國網絡還是滿眼反日鼓動，“真的有被核輻射新聞嚇到。好多護膚品、化妝品都不能用了，除此之外，還有食品、日用品等，大家都謹慎避雷吧......”，“我們普通小老百姓能做啥，就是全面抵制，日本的進口產品，什麼產品都抵制。只要我們大家夠團結，就能最大限度逼迫小日本停止排放污水。”

山東青島居民孔先生本周一接受自由亞洲電台採訪時說，受抵制日貨運動波及，海產業大受損失：“抵制日貨，我一個朋友做水產生意，日本排污第二天，他因為在我們這裡專營日本海貨，虧損很大，這一夜之間回到解放前，這是他的原話，其他的城市也有這樣的聲音”。

有海外網民留言質疑，為什麼全世界絕大多數國家沒有反對日本排放核污水，而中國卻強烈反對，是民眾被誤導還是政府別有用心。

該報道引述居民孔先生說，抵制日本除了給民眾帶來損失，更給中國政府的形象造成負面影響：“你這樣做，全世界都不會給你市場，你（政府）搞的一方面在外交上失分，另一方面對老百姓，你肯定會有麻煩。”

本周一，官方顯示有限度的壓制反日言論。據該報道，本周一上午，在微博熱搜50排名中，有關日本排污的話題一度消失。中午12點半左右，僅有三條與日本有關的信息。

對此，北京居民張先生對自由亞洲說，他看到政府在控制反日言論的流量：“現在好像在有意降低對日本的抗議聲音，明白人都看得出，繼續反日對中國政府和民間商人都沒好處。”

日本靜岡大學教授楊海英對本台說，對中國政府而言，呼籲民眾反日永遠是一張政治牌：“他隨時可以打反日牌，隨時可以打把國族主義的槍口對向日本。因此，他明明知道核處理水對生活沒有任何影響，他也要把這張牌打到高度的政治角度上。”

自由亞洲稱，有網民還翻出中新網2013年11月2日報道引述中國環境保護部環境規畫院副院長兼總工王金南在北京大學出席“中國與世界環境保護四十年”論壇時說，環境污染、生態破壞、氣候變化是壓在中國頭上的三座環境大山。他表示，幾乎所有污染物的排放量，從目前來看，中國都是世界第一。另有網民要求中國公布所有核電廠的廢水排放的具體數據。