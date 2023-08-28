恆大今股市闖關狂跌79% 攬錢救命或失敗

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中國恆大集團今天復牌後股市再損失22億美元，即市值的79%，這是全球負債最重的房地產公司重組債務與業務的關鍵一步但告重挫。

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恆大是中國房地產行業危機的中心，自 2021 年底以來已出現一系列債務違約，恆大股票已停牌 17 個月。

路透社今天報道說，如果停牌時間達到18個月，恆大將面臨退市。

該開發商正在獲得債權人和法院的批准以實施債務重組計畫。該計畫會議現將於 9 月 26 日舉行。

恆大需要獲得每個債務類別超過75%的持有人的批准才能批准該計畫，該計畫為債權人提供了一攬子選擇，將債務換成由恆大股票及其香港股票支持的新債券。

恆大在香港上市股票周一收盤下跌 79% 至 0.35 港元。市值從上次交易時的 218 億港元（27.8 億美元）縮水至 46 億港元（5.8629 億美元）。2017年，恆大估值曾創下歷史新高，接近4200億港元。

房地產債務危機的深化，拖累了中國經濟的復蘇，加大了政策制定者推出刺激措施的壓力。迄今為止，中國政府已經放寬了住房貸款規定並支持經濟適用房。

然而，根據路透社的調查，中國的新房價格今年可能不會出現增長。