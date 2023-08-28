日本處理水入海：東京反向中國施壓

日本/中國/核處理水入海

日本官房長官松野博一在28日的記者會上稱，東京電力福島第一核電站處理水排海後，日本國內多次接到從中國打來的騷擾電話，對此“感到極其遺憾和憂慮”。關於中國發生抵制日貨及赴日旅遊取消等反日情緒高漲的狀況，他表示強烈敦促中方就處理水發布準確的信息。日本外務次官今天召見中國駐日大使抗議電話騷擾。另外，日本再次要求中國撤銷日本食品進口限制。

廣告 繼續瀏覽後續

據共同社今天報道稱，日本官房長官敦促中方發布準確信息。對於中國接連發生日本人學校被投擲石塊和雞蛋的騷擾事件，松野稱已強烈敦促中方採取呼籲民眾冷靜行動等妥善措施。他還稱將確保在華日僑的安全萬無一失。

據松野指出，24日啟動排海後，環境省和東電等對海水中放射性物質氚開展的濃度檢測顯示，結果均低於檢出下限值，安全性得到確認。他強調：“對於中方發布的包含不實內容的信息，將予以反駁。”

日本外務省提醒計畫前往中國以及在當地逗留的日本人謹慎行動，比如不要隨便大聲說日語，在前往日本大使館及日本人學校時要注意周圍情況，遇到抗議活動也不要靠近。

共同社稱，日本外務省事務次官岡野正敬28日召見中國駐日大使吳江浩，指出關於東京電力福島第一核電站處理水排放入海，日本國內接到了很多從中國打來的騷擾電話，提出抗議稱“極其遺憾”。

仍據共同社稱，日本外務省事務次官岡野正敬28日向中國駐日大使吳江浩提出抗議稱，中國因東京電力福島第一核電站處理水排放入海而實施的對日本水產品的進口限制措施不基於科學根據，令人極其遺憾。再度要求立即取消對日本食品的進口限制措施。

此前消息報告，日本外相要求中國取消對日本食品禁制措施。