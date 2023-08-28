港府設小組研激活股市 中國減半印花稅 即時刺激升市 長遠效果待察

中國/香港

中港政府同日宣布，中國內地證劵交易印花稅由今(28日)早起減半，而港府則會由財政司司長陳茂波領導一個專責小組，研究增加股票市場流動性措施，市場期望港府亦會削減交易稅，利好交投。消息刺激中港股市上升1.7%至2.54%不等，香港恆生指數亦重上18000點水平。不過，相關情況能否逆轉香港股市表現落後其他金融中心的頹勢，仍有待觀察。

廣告 繼續瀏覽後續

疫情後的香港股市表現明顯較其他國際金融中心遜色，已由過往的全球前五位上落退至今年憂慮可能十大不入。以每日平均成交金額比較，香港今年至今僅錄得 1117億港元(下同，摺合約 131.69歐元)，較去年全年平均日成交額低超過一成，而去年的日均成交額已較2021年的高峰縮減 25.4%，亦較2020年低 3.47%。

有見及此，香港特首李家超昨早出席《施政報告》地區諮詢會後說，香港作為國際金融中心，股市發揮的作用非常重要，財政司長陳茂波將會成立小組，研究增加股市流動性的方法，本周會宣布小組細節，但對於金融業界普遍要求削減股票印花稅的訴求，李沒有直接回應，只是說，相信小組會研究不同可能，亦會把市場已經反映的意見納入研究範圍內，相信會有不同的短期和長期措施來刺激港股流動性。

港府在2021年8月將股票印花稅率由買賣雙邊各付 0.1%上調至0.13%，較A股只收賣方單邊 0.1%高出1.6倍。業界人士認為，調高稅率對經常買賣股票的「炒家」影響較大，因為這會令交易成本大增，這在經濟情況轉差時更為明顯。但財經事務及庫務局(財庫局)引過往經驗稱，下調股票印花稅未必能夠刺激市場交易額，而上月初回覆立法會議員提問時仍堅持這看法，並指若按上個財政年度計，把印花稅回復至 0.1%，庫房該年度將少收123億元稅收；若免除印花稅，庫房將少收 531億。

業界普遍預期或希望，特首突然表示設小組研究激活香港股市，印花稅有望下調。而立法會金融服務界議員李惟宏亦建議，港府可考慮免收股票印花稅半年，以激活市場；長遠則釐定較現時為低的稅率，以維持香港的競爭力。香港股票分析師協會主席鄧聲興則預期，港府可能將目前買賣雙邊徵稅改為單邊收取 0.13%，以免與今日起下調的內地印花稅相差太遠而影響在互聯互通機制下買賣港股的意欲。

在港府公布成立專責小組當日傍晚，中國財政部和稅務總局發出公告，將內地股票印花稅由今日起減至單邊 0.05%，令港股稅率即時較其高出 4.2倍。

不過，香港證券商協會永遠名譽會長陳柏楠指出，港府推出刺激股市流動性的措施預料有助交投，但在市場氣氛偏差和投資意欲不高的情況下，成效或會打折扣。

然而，受港府設立小組研究激活股市和中國下調證券交易印花稅的利好消息刺激，中港兩地股市即時反應良好。

香港方面，恆生指數今早高開，較上周五收市時跌穿一萬八千點的 17956點升 562點，升3.13%；早段時更曾升 600點，其後升幅收窄，中午收市時報 18260點，升304點，升幅達1.7%；半日成交額達 633億元。國企指數報 6303點，升127點，升幅2.05%。

中國股市亦普遍向好，同樣是早段指數颷升，其後升幅收窄，例如上海證劵綜合指數高開 5%，一度高見 3219點，半日收市報3134點，升70點，升幅 2.3%；深圳證糌成份指數亦高開近 5.8%，中午收市報 10371點，升240點，升幅 2.38%；創業板指數開市升近 7%，半日收市報 2092點，升51點，升幅 2.54%。